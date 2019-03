Recul de Décathlon, progrès de notre société

@Clouz0

Je plusse votre commentaire de bon sens en réponse avec l’inconséquence du précédent. Déjà au XVIIéme Spinoza dénonçait le fait que la piété et la religion sont un amas d’étranges superstitions qui méprisent la raison mais n’empêchent pas les croyants de se croire éclairés par la lumière divine alors que tout les en éloigne.

Mais en réalité les accoutrements ridicules inventés par certains islamistes mâles mentalement retardés n’ont aucun rapport avec la religion et tout à voir avec la provocation et la politique. Ce sont des marquages de territoire communautariste encourageant la haine de l’autre, le repli sur soi et la soumission des femmes.

Le mot islam signifie d’ailleurs soumission mais en France les lois sont votées par les citoyens et non promulguées par un dieu quelconque. La loi de 1905 qui est la plus importante de toutes a permis à nos compagnes depuis 50 ans d’acquérir des droits nouveaux qui sont aussi à l’avantage des hommes et personne ne devrait reconnaître à l’islam ou a d’autres croyances la moindre possibilité de contester cet héritage.