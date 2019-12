Réforme de la retraite : Le service public de l’information en pointe. Les grosses ficelles

La Bruyère, Les Caractères (1688). « Je me presse de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer. »

Scènes ordinaires de la comédie musicale permanente jouée dans les médias contrôlés par nos chers milliardaires et malheureusement par une avant-garde militante dans le service public de l’information.

Scène 1 :

Moment crucial de l’affaire, le grand et illustre Laurent Berger de la CFDT est fâché, il n’est pas écouté sur l’âge pivot (sous-entendu, le reste ne se discute pas).

« Oh la la, gouvernement fais quelque-chose, encore un petit effort pour la France. Ecoute la grande voix du syndicalisme réformiste, le premier syndicat de France, quand même ! Pense à Noël aussi. Vois la bonne volonté de Laurent qui dit " chiche qu’on arrête la grève pour Noël ", on ne voit quand même pas ça tous les jours. »

Scène 2 :

Le coup de théâtre

« Un grand moment de démocratie, le gouvernement après un dialogue social suivi et certes vigoureux a écouté la voix de la sagesse, le casus belli de l’âge pivot est écarté, son examen approfondi est remis à des réflexions ultérieures si cela s’avérait nécessaire. Notre champion Laurent va pouvoir reprendre la défense de cette retraite non sans en négocier scrupuleusement les détails dans l’intérêt des travailleurs. Tous unis derrière lui aidons-le à parfaire l’organisation néolibérale de notre société. Merci au gouvernement qui a su se montrer responsable, merci aussi de la part du Père Noël, des enfants et de leurs parents dont il a bien mérité la reconnaissance. Honte aux syndicalistes radicaux qui ne comprennent rien à l’économie et font une fixation sur leur fin de mois et l’avenir incertain de leurs enfants ».

Questions sur le texte :

(Evaluation PISA 2019 du bon fonctionnement du système médiatique par les français)

● A votre avis, qu’est-ce qui est présenté de manière favorable, être un syndicaliste réformiste ou un syndicaliste radicalisé ?

● Cherchez l’origine de ces éléments de langage. De quels autres groupements de personnes ou circonstances pourriez-vous rapprocher le terme " radicalisé" ?

● Pourquoi parle-t-on à chaque fois que l’on cite la CFDT dans les médias de "premier syndicat de France" ? Pourriez-vous vérifier la représentativité syndicale à partir du résultat des élections de 2017 ? Pouvez-vous dire que cette expression était systématiquement associée au syndicat arrivé en tête précedemment (au besoin vous pouvez interroger votre entourage) ?

https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/web/guest/resultats

● Citez les raisons qui selon vous permettent de dire que l’on a pu constater que le mouvement des gilets jaunes se défiait des syndicats et des médias ?

http://www.libreactu.fr/la-confiance-dans-les-medias-en-chute-libre-en-france