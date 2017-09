« S’il vient lundi je vais me suicider »

Bonjour,

Je suis en désaccord avec vous, régulièrement, mais effectivement, cette situation n’est pas à prendre à la légère. Mais vous avez un tort immense, on y viendra plus tard.

Je trouve absolument anormale, qu’une femme avec un enfant (un couple idem ceci étant) soit contraint de vivre dans la clochardisation. Pour des accidents de vie somme toute, que d’autres ont créé. L’on sait de plus, et toutes les études l’ont bien démontrées, qu’il faut environ six années pour retrouver la ligne de flottaison d’une vie décente, si l’on tombe dans les abîmes de la pauvreté. En clair, on ne résout rien où si peu, pire même, on condamne aussi l’enfant à une vie qui peut aussi le conduire plus tard vers des voies destructrices.

C’est pourquoi, j’ai toujours été favorable à la main tendue sous une forme où une autre.

Maintenant, revenons à votre erreur de fond. C’est celle qui consiste à vouloir accepter toute la misère du monde et à trouver une solution pour tous les souffreteux que porte notre Terre, comme si la France était la Babylone des temps modernes. Et bien non, il y a bien longtemps qu’il aurait fallu d’abord s’occuper de nos pauvre, depuis les années 75 en gros, et éviter d’en faire rentrer encore et encore surtout d’Afrique.

Avoir du cœur oui, être aussi inconscient à un prix... vous le payer tous les jours désormais, et ce genre de message avec le nouveau « conducator » vous allez en recevoir par pleines pelles désormais, car lui les métèques, il s’en tape d’une force. La solidarité, il fallait se la réserver à nous, pas à la totalité de l’humanité.