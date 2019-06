Salaud de TRUMP, salauds de mexicains, salauds tous les opposants à l’immigration de masse dans le monde ? Pas aussi simple !

Salaud de Trump qui veut faire respecter les frontières de son pays

salaud de mexicains qui surveillent leurs frontières ?

Salauds tous ceux qui veulent décider de qui peut rentrer chez eux au nom du peuple ?

Je ne voulais pas monter cette photo, ne pas ajouter l'indécense à l'horreur mais pour condamner sa parution sur de nombreux médias, il fallait bien la montrer, difficile dilemme, heureuserment j'en ai trouvé une floutée.

Une fillette et son père noyés dans le Rio Grande

Un père salvadorien et sa fille d'environ deux ans se sont noyés dans le Rio Bravo alors qu'ils essayaient de rejoindre les États-Unis depuis le Mexique. L'image montrant leurs cadavres provoque choc et colère.

Choc je comprends,

émotion, elle est immense, on est tous bouleversés par le sort de cette fillette et de son père.

Colère, bien sur, immense colère, mais pas contre ceux qui veulent contrôler l'immigration et ceux qui veulent décider en toute souveraineté des leur immigration et souvent après avoir consulté le peuple.

Colère et dégoût mais contre la récupération honteuse faite de cette photo comme cela a déjà été fait pour le petit garçon de 3 ans Aylan, par les propagandistes immigrationnistes

On veut monter du doigt, culpabiliser ces salauds, ces ''sans cœur'', ces racistes qui sont contre l'immigration, jugeant que ce n'est un bien ni pour ceux qui reçoivent ni pour ceux que l'on reçoit dans des conditions souvent inhumaines.

Alors tous les moyens sont bons, on va diffuser et exploiter ces photos, montrer du doigt, dénoncer, sans aucune pudeur ni respect pour ceux qui ont vécu cela et leur famille.

Mais ces donneurs de leçons impudiques ont une colère et un ressentiment à géométrie variable.

Ont-ils demandé à ce que l'on montre les photos horribles du Bataclan, les cadavres de cet acte terroriste ?

ont-ils diffusé les photos, les vidéos des égorgements en ligne et de masse pratiqués par les djihadistes de Daech ?

On veut condamner MLP pour avoir montré les horreurs de Daech, mais on laisse publier des photos atroces servant la propagande des immigrationistes.

A-t-on publié les photos des cadavres et mutilés des attentats comme celui de Nice ?

A-t-on montré les photos des cadavres des enfants tués par Merah d'une balle en pleine tête ?

Ose-t-on publier les photos des milliers de femmes et d'enfants innocents tués lors des bombardements récents ?

Les causes 'nobles' , les raisons d'état excusent tout, et on ne doit en aucun cas monter les dommages collatéraux dont l'horreur des corps d’enfants de femmes et de vieillards déchiquetés est bien cachée, et là ce n'est pas un enfant et un père, mais des centaines d'enfants ,et de pères.

Non, au nom d'une idéologie mondialiste et multiculturaliste, on veut culpabiliser ceux qui veulent souverainement décider de qui vient et reste dans leur pays de qui peut-on recevoir.

Ces braves gens, les mêmes qui laissent pourrir le cadavre d'un voisin de palier, un vieil homme qu'on retrouve mort des mois après, parce que personne ne s'est inquiété de son sort, ou celui de cette vieille dame qui est morte de froid dans son appartement ignorée de ses voisins, ils s'en foutent, mais ils versent à flot des larmes de crocodile sur le sort des immigrés

Les mêmes qui laissent des milliers de SDF mourir dans la rue de froid ou à cause de la chaleur, des malheureux dont l'espérance de vie est de 49 ans, mais qui défilent en réclamant un logement, des soins et des aides pour des clandestins.

Quelles sont les motivations de ces bonne âmes ? En ce qui concerne notre pays on en a fait l'analyse.

Pour certains politiques ou partis politiques on sait,

Une idéologie mondialiste qui nie les évidences et la réalité et dont le déni estompe les vraies valeurs, ou alors les sordides calculs électoraux de certains qui veulent remplacer le vote des travailleurs qu'ils ont abandonné par celui des immigrés.

Certains médias aussi

Possédés en majorité par neuf milliardaires qui n'ont qu'un but, un projet, la Mondialisation, même sauvage pour asseoir leur puissance et augmenter leur fortune.

qui paie l'orchestre choisit la partition, alors la partition jouée est unique, consensuelle, politiquement correcte, et univoque.

Le malheur c'est que ces politiques , ces médias, embrument le cerveau des jeunes surtout, en faisant vibrer la corde sensible idéaliste que l'on a tous à 20 ans.

Pour ces vendeurs de mondialisme, l'immigration massive est une fatalité, pour certains même une chance, nous n'avons pas le choix, nous devons l'accepter, par obligation démographique et surtout morale.

Pas l'idée de faire en sorte que l'on aide ces populations à rester chez eux en les aidant à se développer.

Pas question de faire que la natalité folle de certains pays soit contrôlée par leurs dirigeants et que l'on arrive à faire accepter au moins la contraception.

Qui sont les vrais coupables de ces morts ou complices qui veulent faire croire que tout le monde peut être reçu, que l'Eldorado c'est chez nous, qui les incite donc à embarquer sur des rafiots de malheur ?

Les associations, les ONG, une certaine gauche ?

Qui a aidé à remplir les cimetières marins ?