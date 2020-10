Samuel Paty s’apprêtait à être sanctionné par l’Académie des Yvelines pour avoir osé montrer des caricatures du prophète Mahomet

@pierrot simple remarque , ce bordel ce foutoir dans les quels nous sommes est la conséquence de cette immigration incontrôlée et extra européenne ? lors de la publication des caricatures de Mahomet aux Pays Bas , il y eut le même déchainement de haine du monde musulman notamment des plus attardes le Pakistan : L homme au hachoir vient de ce pays . Zemmour est le probleme NO 1 en France , Des que les militants de générations identitaires émettent une simple opinion , plainte des associations et même prison . Evidemment , aucune association des droits de l homme ou autre pour dénoncer quoi que soit .

Il est vain de pleurnicher de s agiter de proférer comme les profs après cet attentat , des intentions de vouloir défendre la liberte si les causes ne sont pas nommer . En France il y a eu des vagues migratoires de polonais d italiens d espagnole de portugais d armeniens etc , la presse notamment des journaux de caricatures s est foutu de l eglise du pape comme je l ai fais , Il n y a jamais eu de tels actes ! C est aussi simple .