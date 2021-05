Scènes de liesse

Un certain Nabum s’étant presenté au concours télevisé (national) du conte regional, celui ci remporta le premier prix, à savoir la diffusion de ses oeuvres par une grosse boite d’éditions

A la descente du train, une foule d’orléanais en liesse l’accueillirent agitant des drapeaux, jetant des confettis, soufflant dans des petites trompettes. Aux terrasses le bon vin de Loire coulaient à flot, les voitures klaxonnaient. Puis une enorme ovation retentit à son apparition, entrecoupée des traditionnels « on a gagné, on a gagné ! » suivi du non moins traditionnel : « un discours, un discours ! »

Pressentant un calme relatif revenu, le fêté enlèva ses boules quies, et couvrant d’un long regard la foule en attente de ses premiers mots (ainsi que les journalistes), se lanca alors dans un discours qui bien que bref marquera, le le pense longtemps les esprits, et que, témoin de la scene je m’empresse de vous rapporter :

« C’est très aimable à vous, chers ligériens d’être venus si nombreux m’accueillir reconnaissant ainsi mon talent...Eh oui, j’ai gagné ! Non, pas »on" ! vous n’y êtes pour rien et là je pense tout particulièrelent à tous ceux qui m’ont mis des batons dans les roues des années durant et qui se trouvent là, là et là (geste du doigt) la mine réjouie, fiers comme Artaban ce qui est un comble..

Quand à cette foule, là devant moi (vaste geste du bras), ne croyez pas que j’ignore que cet accueil bruyant n’est ce pas ? n’est que prétexte pour s’adonner à ses plus vils instincts et ses mauvais penchants (boire plus que raison, faire un vacarme pas possible, bref s’étourdir)

Ce que je ne peux cautionner sans renoncer à mes principes.. et ca, je pense -quoique je m’en fous -, que vous comprendrez..

et là, devant un parterre de notables éberlués, rouges comme des coquelicots, le désormais celebre conteur, fendit la foule qui, bouches bées, se demandait encore s’il s’agissait d’une blague..