Septembre, c’est aussi la rentrée du harcèlement scolaire

Parce que le harcèlement scolaire ne doit plus être une fatalité et que ses auteurs (comme leurs parents) sont désormais susceptibles de poursuites judiciaires, il est bon de rappeler aux victimes qu'elles peuvent aujourd'hui se défendre... et aux coupables de harcèlement qu'ils feraient mieux de changer d'occupation.

J'ai beau être naturellement enclin à dénoncer les "irrégularités" de ce monde, quitte à m'attirer des ennuis parfois, je n'en suis pas moins père. Et justement, le père que je suis a plusieurs fois dû faire face à la détresse de ses enfants devant le harcèlement dont ces derniers pouvaient faire l'objet, que ce soit de la part d'adultes malsains qui n'osaient pas s'en prendre directement à moi (c'est un autre débat), comme de la part d'autres enfants envers lesquels il m'était alors plus difficile (pour ne pas dire impossible) d'intervenir.

QUAND LE HARCÈLEMENT PREND LUI AUSSI LE BUS POUR L'ÉCOLE

Et justement, avec la rentrée qui approche, la jeune ado qui me sert de fille commence à oublier toutes les qualités dont elle est naturellement parée (non, non, je n'y suis pour rien, elle tient beaucoup de sa mère), ainsi que sa grande intelligence et son fort caractère (sa mère, je vous dis) pour se remettre à angoisser à l'idée de prendre cette année encore le bus qui la mènera au lycée. La raison ? Elle y subit un harcèlement moral et social systématique qui a fini par miner sa confiance en elle. Au passage, notez bien que le harcèlement scolaire est reconnu comme tel dès le trajet domicile-établissement, et n'est pas seulement cantonné à la seule enceinte de l'école, du collège ou du lycée.

En l'occurrence (et je me permets de m’étendre brièvement sur mon cas personnel uniquement à titre d’illustration, parce que ça parlera sans doute à beaucoup d'autres enfants du même âge, ou encore à leur parents souvent désemparés), les ennuis de ma fille viennent de deux ou trois petites gourdasses qui s'amusent à ses dépends, se moquent d'elle, font courir des rumeurs sur son compte et surtout encouragent d'autres gamins un peu plus fragiles du bulbe que la moyenne à les suivre dans leur jeu dès leur montée dans le bus qui les emmène à leurs établissements respectifs : ces gamines habitent en effet à proximité de chez nous (donc ma fille les croise également quand elle est à la maison) mais elles ne fréquentent pas le même établissement. Leurs motivations ? Futiles, comme le sont souvent les pulsions de ces petites bécasses à peine pubères, sans science ni conscience et qui ne vivent qu'à travers les marques, les fringues et les selfies avec la bouche en cul de poule sur le dernier iPhone à la mode.

Dans le cas présent, c'est à dire en ce qui concerne les petites sifflettes qui ennuient ma fille, il y a aussi peut-être un peu le fait que leurs parents ne m'aiment pas et profitent ainsi de l'immaturité intellectuelle de leur progéniture pour tenter de m'atteindre indirectement. Mais là, on entre davantage dans les spécificités de mon cas personnel auxquelles je m'attache par ailleurs à préparer une réponse bien ciblée qui n'a rien à voir avec le sujet du présent billet d'humeur. Mais sachez que ça existe et que certains cas de harcèlement scolaire trouvent leur origine dans l'animosité cultivée par certains adultes à l'égard d'autres personnes qu'ils jalousent, méprisent ou veulent tout simplement ostraciser pour une raison ou pour une autre.

UNE VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE AMPLIFIÉE PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Quoi qu'il en soit, on entend parler de plus en plus régulièrement dans la presse ou sur les réseaux sociaux de harcèlement scolaire ainsi que des conséquences dramatiques que cela peut avoir sur les victimes de cette forme pernicieuse de violence psychologique. Et c'est une bonne chose car, oui, c'est une véritable violence dont les effets néfastes peuvent s'imprimer à jamais dans l'esprit d'individus qui n'en sont justement qu'aux tout débuts de leur construction psychologique. Vous allez me dire qu'il y a toujours eu des enfants qui s'en prenaient à d'autres, dans toutes les écoles du monde, et dans tous les bus scolaires qui sillonnent nos vertes contrées. Sauf que la situation actuelle est un peu différente, au point que, désormais, ce qu'on considérait jadis comme des chicaneries enfantines constituent un réel fléau sociétal qui émeut de plus en plus l'opinion publique.

Tout simplement parce que le monde actuel n'a plus rien à voir avec celui de nos parents... ni même avec celui que nous avons pu connaître nous-mêmes quand nous étions enfants. Aujourd'hui, le harcèlement est devenu plus souvent psychologique que physique et surtout il prend très rapidement des proportions gigantesques grâce à l'incroyable puissance de propagation de l'information à travers les réseaux sociaux numériques. Ces mêmes réseaux sociaux dont nos ados sont particulièrement friands dès leur entrée au collège, et parfois même avant. Dans ces conditions, la moindre moquerie un peu méchante peut très vite devenir une source d'humiliation permanente à l'échelle d'un établissement tout entier, ou même d'une ville. Voire — c'est déjà arrivé ! — de la planète tout entière : nous avons tous déjà vu au moins une vidéo sur Facebook par exemple dans laquelle des gamins ou des gamines étaient présentés à leur désavantage, ou encore humilés, frappés, etc.

DES AGISSEMENTS BANALISÉS PAR DES PARENTS DE MOINS EN MOINS RESPONSABLES

L'ennui c'est qu'en contrepoint de ces agissements de plus en plus débridés et dont les limites peuvent rapidement s'étendre hors de tout contrôle, on a la réaction des parents eux-mêmes ; je parle des parents de harceleurs, car bien souvent le comportement des enfants trouve sa source dans l'éducation que leur donnent leurs parents. Ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai, mais bien souvent les parents de harceleurs cherchent à minimiser les agissements de leurs petits chérubins, ne comprennent pas "qu'on en fasse tout un plat", considèrent que ce n'est pas si grave, et vont même jusqu’à suggérer à ceux qui sont harcelés de s'endurcir un peu plus face à la réalité de la vie plutôt que de s'en prendre à ceux qui les secouent un peu trop fort. Ben voyons, bientôt il faudra les remercier.

En clair, là où un comportement grave et inacceptable d'un enfant attirait autrefois une sanction systématique de la part de ses parents, voire une bonne correction (même si c'est aujourd'hui très mal d'évoquer la possibilité d'une fessée), on assiste aujourd'hui à un certain laxisme des géniteurs 2.0 à l'égard de leur royale descendance dont ils espèrent bien faire des adultes aussi désengagés et irresponsables qu'eux. Par conséquent, il semble devenu inutile dans la plupart des cas, et même contre-productif parfois, de tenter le dialogue ou la concertation entre gens raisonnables. Et on pourrait alors être tentés de dire (lâchement ?) à nos enfants qu'il n'y a pas d'autre choix que de subir, tout en leur conseillant de tenir bon.

DES SOLUTIONS LÉGALES POUR AIDER NOS ENFANTS À NE PLUS SUBIR L'INACCEPTABLE

Sauf que non ! La loi existe aujourd'hui pour remettre un peu d'ordre dans tout ça et, quitte à passer pour des casse-pieds qui surprotègent leurs mômes, les parents et les victimes de harcèlement scolaire peuvent désormais se faire entendre. Parce que nos gamins ne méritent pas de commencer leur existence sous la pression de petits imbéciles qui deviendront certainement de grands abrutis si on ne leur rappelle pas rapidement les exigences de la vie en société. Avec si possible une petite formation bonus à l'attention de leurs parents.