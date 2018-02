Sexisme : Dialogue surréaliste entre une féministe radicale et un employé de Décathlon

@V_Parlier.

Elle vous fera payer très cher le délit de masculinité, que vouscommîtes rien qu’en naissant.

La journée de la féministe est assez répétitive :

Reprendre le pouvoir, reprendre le dessus, envoyer une bordée

d’insultes, benner un tombereau de reproches, faire subir une colère,

et reprendre au début, avec des variantes quant à l’ordre des

opérations.

Ainsi l’ordre « benner un tombereau de reproches, reprendre le pouvoir,

faire subir une colère, reprendre le dessus, envoyer une bordée

d’insultes » est tout aussi valide dans l’emploi du temps de la

féministe. Et puis ça introduit de la variété.

Sur les frêles épaules de la féministe repose un apostolat harassant,

épuisant, de tous les instants, son devoir envers le Parti : ne jamais

relâcher la guerre de longue durée contre l’existence même des mâles,

ce scandale intolérable de l’existence des chromosomes XY et de la

reproduction sexuée. Ah si seulement le Créateur l’eût écoutée, il n’y

aurait que des lesbiennes dans la ville, et grâce à la parthénogenèse,

ce serait le paradis sur Terre : aucun enfant ne pourrait plus jamais

échapper à la toute-puissance matriarcale ni contracter d’autre mariage

qu’avec sa maman.

Comme la perfection n’est pas encore réalisée, il y a encore des

féministes qui pratiquent l’hétérosexualité. Toutefois, il convient

qu’elles soient très rigoureuses dans le dressage de leur mec. Il ne

sera jamais tolérable que le mec échappe à la guerre de longue durée,

ni ose développer la moindre réflexion qui échappe au sexisme misandre

victorieux. Prenons le cas des freudiens et de leur parlance

carabistouillée : le mec sera autorisé à critiquer les amphigouris

précieux de Pascal R., mais la féministe lui volera dans les plumes

s’il ose critiquer les mines entendues et supérieures de Ghislaine K.

sur telle de leurs expressions volontairement fallacieuses. Dans le

second cas, le mec est coupable de misogynie, et il faut le lui faire

payer cher.

En amours hétérosexuelles, la règle du jeu est que la somme soit

négative. Qu’importe combien la femme y perd, pourvu que l’homme y

perde davantage, qu’il n’oublie jamais que lui doit fournir tous les

services, sans jamais rien demander ni obtenir en retour. C’est elle la

maîtresse, et lui le serviteur, qui doit toujours exhiber une attitude

soumise.

La féministe choisira elle-même les peintures et papiers peints que le

mec posera chez lui : il doit poser du vieux rose dans son couloir,

afin de montrer que même chez lui, c’est encore une maison vaginale.

La féministe peut-elle être intelligente en amour, et heureuse en amour ?

Bah oui, la féministe peut faire illusion quelques jours, au mieux

quelques semaines, aussi longtemps que les hormones sont là, et lui

imposent l’intelligence de l’espèce via la stratégie de l’espèce, aussi

longtemps que les orgasmes l’inondent d’ocytocine et d’endorphines.

Mais quand l’intelligence de l’espèce perd de son emprise, nulle

intelligence ne peut prendre le relais, chez la féministe :

autoritariste née, elle ne songe plus qu’à sa guerre à mort pour le

pouvoir, tous les pouvoirs. Bien qu’il soit possible

qu’individuellement, elle ne soit pas diagnostiquable comme

paranoïaque, elle demeure adhérente à une doctrine paranoïaque, et la

loi générale lui est collectivement applicable : les paranoïaques ne

jouissent pas, et baisent atrocement mal et le plus rarement possible,

de peur qu’une micro-parcelle de contrôle, de pouvoir et de suprématie

leur échappe.

Est-ce à dire que la féministe ne baise plus ? Bah si, à une condition :

soit que son vagabondage sexuel lui serve à dénier et humilier ses

précédents amants, rabaissés au rang d’ustensiles passés de mode ou

usés, soit que ses adultères lui servent à bafouer et humilier son

cocu. Voilà ce qu’il lui reste d’héritage de la stratégie de l’espèce,

et encore, seulement aussi longtemps que les hormones lui durent,

seulement le temps que les horloges biologiques n’aient sonné.