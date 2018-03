SNCF : sauvons notre service public !

Répéter les erreurs du passer serait justement de continuer comme ça.

Il faut arrêter avec « le service public ne doit pas être rentable » rentable non, mais ne pas couter une fortune c’est possible ?

Le statut des cheminots doit changer, pour autant, il y a bien d’autres choses à faire.

Si ce n’est pas 340 € alors c’et combien ?

Rien que la subvention annuelle, (en plus de la compensation) de 4 mds coûte 60 par français par an ajoutez à cela le pass navigo et on y est largement. Mais nous devons savoir combien les collectivités déboursent aussi. Et il faut prendre en compte les heures de retard non-payé, les dépassement de garderie, d’école, de parking lié aux retards...

Le service SNCF est catastrophique, allez faire un tour a Saint Lazare, vous verrez les gilets rouges se marrer en bout de voie et fumer malgré l’interdiction, vous verrez les gens entassés dans des bétaillères. Et vous verrez aussi les contrôleurs dans les trains vides qui craignent le moins et la SUGE (la sécurité du rail) faire chier les gens dans un Paris-Pontoise alors qu’ils ne prennent jamais les trains pour Mantes-la jolie parce que ça craint plus.

Juste pour rigoler : « Enfin, certains employeurs ont décidé d’offrir à leurs salariés cette journée de solidarité. »La SNCF a ainsi opté pour une répartition de deux minutes de travail supplémentaires par jour pour rattraper cette journée.« » En gros, la solidarité ils s’en foutent pas mal.

Les cheminots ont juste peur pour leur statut, le reste est une illusion. Ils ne se battent pas pour les autres, mais bien contre. Ils suffit de voir le propos haineux et violent des Sudistes du rail par exemple, sur leur page FB... SUD supprime tous les messages tellement leurs membres sont agressifs et menaçants dès qu’on est pas d’accord.