Société du dédain : la fin de la promotion sociale ?

@chantecler

C’est bizarre quand même ce qu’il se passe dans l’éducation post nationale en Ex-France. Voilà, ma soeur, moi, mon cousin, on a passé 18 ans sur les banc de l’école à apprendre l’anglais, l’allemand ou l’italien en seconde et troisième langue. Nous avions des bonnes notes certes , mais au bout de toutes ces années nous avions réalisé que nous ne savions pas réellement parler ces langues. Oui, ça on s’en rend compte quand on va dans le pays et qu’on comprend rien. C’est ce qui nous est arrivé. Lol.

Après on a constaté qu’il y ’avait des écoles magiques qui ne dépendent pas de l’éduc-naze , comme l’école Alliance Française, Institut Goethe, Institut Don Quijote , où l’on apprend justement des langues , et au bout de deux/trois ans ces écoles font des miracles sur chaque élèves.

Oui, des miracles sur chaque élève.

Chaque prof utilise la pédagogie qu’il veut et ne dépend de personne . Par exemple, on y enseigne l’espagnol aux adultes , et en à peine trois ans, ils parlent comme des vrais espagnols ! En 18 ans d’école normale ils n’auraient pas su le parler comme ils le parlent ! Comment expliquer ça ? Je précise que c’est là que j’ai enseigné, et c’est Rock n’Roll ! Mais ça marche !