Société : du dédain pour les faibles...

"Ainsi, dans nos sociétés vouées à la vitesse, les catégories les plus faibles sont les cibles et les victimes du dédain : on refuse de les prendre en considération, on les cache, on les occulte, on ne veut pas les voir...«

En Marche vers Nulle Part, cette affirmation est toutefois à relativiser : lorsque sous le précédent quinquennat, des »gens qui ne sont rien" ont eu l’outrecuidance de manifester en se revendiquant de leur dignité citoyenne, noz’élites ont sous la bienveillante autorité de notre très immature et narcissique petit Monarc su déployer toute la pédagogie éborgneuse et mutilatoire nécessaire à les convaincre de la pertinence des sacrifices qu’implique pour eux notre très Sainte Croissance.

Et dans la panique covidienne savamment orchestrée sous la tutelle de Big Pharma, nos managers ont fort savamment su pallier le manque des lits d’hôpitaux qu’ils avaient préalablement supprimés en faisant dispenser avec humanité et libéralité tous produits et autorisations nécessaires à la sédation finale de nos aïeux bâillonnés et confinés en Ehpad.

Une majorité des électeurs ayant encore pris la peine de se déplacer jusqu’aux isoloirs ne s’y est pas trompée, qui a su manifester toute sa gratitude à notre giton de Rothschild pour ces très touchantes attentions !

