Sortir du démocratisme, ou Petite philosophie de l’erreur d’interprétation historique

Nous sommes victimes d'une vision anachronique, par "méta-chronisme". En effet : les connaissances historiques accumulées aujourd'hui, même mal distillées, nous donnent le sentiment de surplomber les temps. Cela produit l'illusion "méta-chronique" ("au-dela des temps").

Problème donc : on appartient à son époque, et du coup on commet des anachronismes. Et, notamment, on est "chrono-centrique" : de même que l'égocentrique juge sans empathie interhumaine, et que l'ethnocentrique juge sans empathie interculturelle, le "chrono-centrique" juge sans empathie interépoquale.

C'est exactement Monsieur le Président jugeant pendant sa campagne, que le commerce triangulaire est un crime contre l'humanité. Non. (D'autant plus que les plus vastes esclavagistes de l'Histoire sont médiévaux, et précisément musulmans.)

Horloge astronomique en la cathédrale de Strasbourg.

Bref : le "méta-chronisme" rend complotiste par amalgames, et le "chrono-centrisme" fait faire des jugements anachroniques de dingue. Etc.



Faîsons gaffe de ne pas nous prendre pour Dieu (sujet éternel, sujet de tous les temps) à cause d'un mauvais usage de nos larges mais mésusées connaissances :

Surinformée au petit bonheur la chance ( illusion méta-chronique, de surplomber les temps, incitant inconsciemment et malencontreusement à l'interprétation complotiste de l'Histoire) notre époque démocratique juge anachroniquement que, le passé historique est affreux, et qu'il n'y a qu'elle (l'époque démocratique) pour détenir la morale véritable ;

Or, comme les démocratistes (je n'ai ni dit les démocrates, ni les démocratiques, dont je ressors fatalement comme habitant de cette aire en cette ère) ... comme les démocratistes ne parviennent pas à faire abstraction de leur démocratisme (mœurs et morale idoine), ils jugent chronocentriquement ;

L'illusion téléologique, est précisément celle par laquelle on s'imagine que le but, c'était nous, chrono-centriquement, sur une base méta-chronique. Vous me suivez ? ... Cet article fait une petite philosophie de l'erreur d'interprétation historique, alors un peu de concentration car ça éviterait bien des écueils, que d'y être sensible ;

En effet au final, les "insensibles" s'adonnent au mentalisme : ils sont dans un complexe de supériorité temporelle, en imposant sadiquement l'infériorité aux autres temps et sociocultures idoines. D'où mentalisme démocratique d'illusion téléologique méta-chronique chrono-centrique, CQFD.

En somme, on s'imagine scientifiquement de gentils démocrates, alors qu'on est dans un moralisme, une moralisation, un jugement moral autocentrique (démocratisme idéologique).

Ce moralisme ne fait absolument pas honneur à la démocratie, et ne rend absolument pas justice d'autrui, des sociocultures et des époques historiques, très méchamment sur le fond. Il est profondément ancré, inconscient, veule et vil, comme tout moralisme d'ailleurs.

Il y a le démocrate, agent du régime démocratique. Il y a le démocratique, ressortant d'un régime démocratique. Il y a le démocratiste et le démocratisme, tendant-ces à la démocratie, partisan-eries prodémocrate-iques, de mœurs et morale idoine, c'est-à-dire valorisants la supériorité du régime sur le reste. Cela a certainement du sens quand il s'agit d'instaurer une démocratie par miliance éclairée (le démocratisme est alors un progressisme) mais, quand la démocratie est instaurée, cela devient une mentalité idéologique aliénée. On peut être démocrate et/ou démocratique sans démocratisme alors, i.e. sans être démocratiste.

Aussi faut-il sortir du démocratisme, quand on est un démocratique voire un démocrate.



Les mœurs démocratiques, elles valorisent l'autodétermination des peuples souverains - et par extrapolation libérale l'autodétermination individuelle. A partir de quoi l'on s'écharne à se focaliser et ne vouloir entendre plus parler que de cela, dans nos sociétés, déjugeant et méjugeant injustement d'autres sociocultures (ethnocentrisme) et d'autres époques (chronocentrisme).

Tout cela, au nom de cette définition du Bien absolu, comme autodétermination des peuples/de soi. Sans oublier l'égalitarisme (passion pour l'égalité) diagnostiquée dès l'origine par Alexis de Tocqueville (De la Démocratie en Amérique).



Un tel militantisme n'a de valeur qu'à lutter contre les éléments actuels, de nature à affecter négativement ladite autodétermination des peuples souverains/de soi (encore que l'une/l'autre autodétermination rentrent en conflit sur bien des terrains - mais c'est un autre débat ). CQFD.



Au-delà, donc, demeurer démocratiste est s'aliéner la bonne compréhension de tous les modes d'être non-démocratiques - déjà que l'empathie inter-époquale est une gageure ("chrono-altruisme"), quand on sait que l'empathie inter-socioculturelles ("ethno-altruisme") et même inter-humaines ("ego-altruisme") ne sont pas gagnées ...

Le démocratisme est alors bel et bien un moralisme, avec moralisation idoine, car c'est exactement le même phénomène lorsqu'une personne nous reprend et nous tance injustement.



Telle personne nous déjuge et nous méjuge sur la base de sa seule interprétation des choses (mœurs et morale idoine propres, égocentriquement). Si cela n'est pas toujours inutile devant un jeune, qui doit intégrer l'altérité éducativement, cela n'est évidemment d'aucun intérêt heuristique, car l'herméneutique est fallaciée











Un seul exemple : On peut juger affreuse la Passion du Christ et toutes ses représentations martyriques (image 1) en se disant que le christianisme est une religion barbare. Après tout, ne conduisit-il pas - entre autres - à l'Inquisition (image 5) ? Et puis, on se demandera pourquoi l'Eglise n'insiste pas assez sur l'enfance du Christ (image 2) qui le montre mignon au point de le faire sympa (image 4), sans parler - essentiellement pour le croyant - de toute la théologie de la résurrection (image 3) ! ... Il y a de quoi honnir, délaisser, oublier, rejeter, dans la mesure où ça insiste sans explication compréhensible, sur des affres. Finalement, on obtient ce phénomène-Internet, Raptor Jésus ... mais c'était dû à une erreur d'interprétation historique, où l'on juge le christianisme depuis notre démocratisme de moeurs et morale idoine.



Reprenons l'affreuse Inquisition. L'époque de manière générale, n'est pas à la tendresse, l’Église pas plus que les autres féodaux. Souvent d'ailleurs, on se prête à penser que sans Alexandre VI Borgia, le Vatican n'aurait pas survécu à la Renaissance (sans son habileté politique, par-devers toutes les débauches). "Les voies du Seigneur sont impénétrables" ... Plus tôt, quant à la vie de Jésus-même, le Sanhédrin trépigna de le rendre "intéressant" aux yeux de l'autorité romaine qui n'en avait que foutre, et qui le crucifia pour un tout autre motif que religieux, sans vraiment y croire : l'ordre social. Ponce Pilate s'en lava les mains ...



Bref, les procès rétrospectifs, c'est connu, surtout l’Église et l'inquisition, etc. La France aussi, fut fasciste, de 40 à 44-45, et je ne doute pas que sur une vie, nous ayons tous quelque tourment à nous reprocher ; que nous n'ayons jamais pratiqué la torture n'est pas une excuse. Qu'il est doux de se tailler une bonne conscience au miroir du pire ... "Hélas", l'Inquisition tua moins, en 300 ans, que la Terreur lors de la Révolution française, en 3 ans, et quid du sort des Amérindiens, lors de la colonisation des Amériques ? Le plus gros génocide de l'Histoire : Hitler s'en est explicitement inspiré, sans avoir besoin d'un dieu pour justifier la démarche.



Or, comme 99% de l'humanité sur Terre et à travers le temps, est religieuse d'une manière ou d'une autre, il y aura fatalement bien des exactions commises à ce prétexte. Supprimons toutes les religions, qu'on s'en trouve bien d'autres, le XXème siècle l'a prouvé magistralement. Oui, comme dit le personnage principal du jeu vidéo Fallout 4 : "La guerre ... la guerre ne meurt jamais." Il fallait bien une telle référence triviale, pour répondre à ces trivialités anti-religieuses.



Non mais au fond, d'aucuns s'en prennent plus à l’Église, parce qu'ils sont plus curés dans l'âme que le curé, plus christiques que le Christ ... Ce qu'ils lui reprochent, à l’Église, ce sont ses contradictions entre le message et certaines applications ... C'est ce que font les démocratistes : ils se chagrinent du manque de logique globale, d'acteurs sociohistoriques qui n'entretiennent souvent pas de lien directs entre eux, causaux au sens fort, mais uniquement des corrélations. Ce n'est pas scientifique dans la démarche, et ça a des caractères complotistes dans le raisonnement.



Bref, c'est erronné. Evitons donc, et pour tout, ce mentalisme démocratique d'illusion téléologique méta-chronique chrono-centrique, CQFD.

Nietzsche, fameux auteur de la sentence "Dieu est mort", dans le Gai savoir (1887), écrivit néanmoins dans Plaisanteries, ruses et vengeances :