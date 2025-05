Sous la robe de l’Abbé

Laissez-les exprimer ce qu'ils ont de meilleur.

Je suis plutôt de droite, plutôt catho, plutôt libre-penseur et plutôt démocrate-social. Bizarre comme profil.

Mais je suis assourdi par les révélations du jour.

L'Abbé Pierre n'aurait été qu'un lointain inspirateur de DSK. Impensable pour moi il y a encore quelques heures.



Je fréquente les églises de temps à autre. Un peu à la manière de Voltaire, pour le calme et la cohésion qu'elles offrent. Je suis admiratif des êtres qui se consacrent totalement aux autres. J'en suis incapable.

L'Abbé Pierre m'a toujours inspiré respect et admiration.

Les révélations de ce mercredi l'éclairent d'un nouveau jour, évidemment.

Que dois-je en penser ?

L'Église fait sa révolution. On entend cela depuis les lustres (je rappelle qu'un lustre = 5 ans).

Les écclésiates français se confient, avouent et se font pardonner, de leur errances sexuelles.

Mais quand il s'agit d'une telle personnalité, la préférée des français pendant 10 ou 20 ans, au même niveau que Yannick Noah, comment réagir ?

On accepte que YN collectionne les conquêtes, mais pas l'AP !!

C'est dommage.

Cet homme extraordinaire aurait-il succombé à la tentation multi-millénaire qui touche tous (ou presque) les individus masculins "normaux" ?

Ben oui.

Et puis, je considère cela comme presque normal.

Les protestants ont des pasteurs qui se marient.

Pourquoi les catholiques seraient punis ?

Punis de se consacrer au Bien, de se tourner vers les autres ?

Un bémol dans mes propos si les concernées (féminin pluriel) sont des enfants évidemment.

Mais merde !

L'Abbé Pierre avait aussi le droit de se faire du Bien. A lui.

Il est grand temps que les instance catho du monde entier révisent leurs logiciels.



On peut être un bon chef d'entreprise et un patron social.

On peut être végétarien et accepter que d'autres mangent différemment.

On peut faire le Bien autour de soit, être un écclésiaste exceptionnel et avoir besoin/envie d'une relation charnelle/sexuelle.

Comme à l'embauche, je me demande si les religieux n'hésitent pas aujourd'hui entre un catholicisme totalement dépassé et un protestantisme au goût du jour.

En tout cas, je serais apprenti religieux, j'y songerais bien fort.



Cathos de tous bords. Ré-inventez-vous ou vous aller tous crever !