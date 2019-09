Depuis deux millénaires, quelle que soit la religion pratiquée, le voile assujettit les femmes à une place bien précise : le voile est lié à la notion de pudeur, de chasteté exigée seulement des femmes. Il est signe d’une séparation dans l’organisation de la société entre les hommes et les femmes ; il institue une hiérarchie sociale entre les hommes et les femmes, lui signifiant son infériorité sociale et donc son devoir d’obéissance, devant les hommes et en particulier, le mari. Enfin, il nie la sexualisation des corps, ou plus exactement, cette possibilité de jouissance est interdite, de fait, aux femmes. Avec cette affiche, la FCPE fait un pas en arrière vers un tropisme obscurantiste. Les féministes apprécieront.