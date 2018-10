Stupéfiant : 8 mois de prison pour Reaulf Fleming, le jeune braqueur qui avait posé avec Macron à Saint-Martin 

Emmanuel Macron lui avait fait promettre d'arrêter les "bêtises" . C'était le 29 septembre. A peine deux semaines et demi plus tard, dimanche 14 octobre, Reaulf Fleming, déjà condamné pour braquage, a été interpellé pour possession de stupéfiants et rébellion. Information du quotidien local de Saint-Martin, Le Pélican , confirmée par Le Parisien . Le prévenu était présenté ce mercredi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Marigot. Il écope de 8 mois de prison dont 4 avec sursis.

Les mots forts du président de la République, prononcés lors de sa récente visite à Saint-Martin, n'auront pas suffi à remettre le jeune délinquant sur le droit chemin.

Pourtant, il paraissait très motivé après sa rencontre avec le chef de l'État :

« C’était une surprise quand il est arrivé, on ne s’y attendait pas. C’est comme si Dieu l’avait envoyé ! Dieu voit que beaucoup de choses ne se passent pas bien ici… On était tellement content qu’il vienne voir ce qui se passe vraiment ici. Après cette rencontre, je me suis senti bien. C’est la première fois que je le vois et que j’ai pu lui parler. Il a dit qu’il allait m’aider à trouver du travail et aider ma mère malade. (...) Ce président-là m’a donné une grande motivation. »