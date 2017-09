Taille 32 : l’aveu révoltant et la charte dérisoire de Kering et LVMH

« Nous voulions aller vite et frapper fort, pour que les choses bougent vraiment, et essayer d’inciter au maximum les autres acteurs de la profession à nous suivre » : voilà ce qu’a déclaré François-Henri Pinault, patron de Kering, se donnant un beau rôle qui pourrait faire croire que l’auto-régulation spontanée des grandes entreprises serait suffisante pour le bien de la société.

D’extrêmement maigre à toujours trop maigre

Taille 32 !!! Une taille qui n’existe même pas dans les vrais magasins, où le 36 est en général la plus petite taille du catalogue, le 34 ne convenant qu’à une femme sur 140 ! Ce faisant, Kering et LVMH admettent de facto avoir utilisé des mannequins au physique complètement surnaturel, bien trop maigres pour des marques sensées véhiculer une image de la beauté féminine . Taille 32 comme la honte d’une industrie qui pousse certaines filles et certaines femmes à s’affamer pour tenter de ressembler à des mannequins dont le physique n’aurait jamais du servir de modèle . Et que dire aussi du fait d’utiliser des mannequins de moins de 16 ans dans une industrie aussi malsaine par bien des aspects ?

Le Monde cite une ancienne mannequin, pour qui « une taille 34 reste beaucoup trop maigre pour 1,80 mètre » , La loi santé a introduit un plancher de 17 pour l’IMC des mannequins. Mais cela correspond à 55 kilos pour 1 mètre 80, à peine plus que le seuil de l’anorexie et de la dénutrition, fixé à 16,5 selon l’OMS, la maigreur allant jusqu’à 18,5 ! Il faut noter que l’Espagne a placé ce plancher à 18, et imposer que les mannequins de vitrine portent du 38 . Bref, la France a encore beaucoup de chemin à faire, les députés n’ayant pas fait mieux que la charte dérisoire et insuffisante adoptée par LVMH et Kering, dont le patron, marié à Salma Hayek, semble avoir un autre modèle de beauté…