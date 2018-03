Tariq Ramadan, une mobilisation qui tourne au Téléthon ?

@moderatus



je ne comprends pas certains blocages ou certaines censures.

je crois que cela s’arrangera rapidement, je le souhaitebpour vous et pour le site .

Merci de votre attitude, mais certains ont rejoint ailleurs, mais ce n’est pas une solution. Car en traitant l’affaire Fourniret et les nouveaux cas de ce « demeuré » j’aurai pu proposé l’affaire dont je vous ai posté le lien comment peut-on violer et assassiner plus de 60 femmes ? Je ne peux le comprendre ni l’admettre, Certains cas remontent à plus de 30 ans c’est une honte avec un J majuscule pour la Justice et je trouve vos articles de mieux en mieux et plus ouverts. Quand à mes articles nous verrons bien. Mais vous avez progressé à mes yeux car en la circonstance c’est le constat d’une JUSTICE qui pleure comme les frontons de nos mairies. Qui peut-être fier de notre France en cet état. J’avoues que je me sens un tant soit peu coupable, et si certains regardaient plus loin que le bout de leur nez, ils constateraient que l’on nous cache l’essentiel et que l’on étouffe ceux qui veulent agir. Votre article me permet de le dire et je me permet de le faire.