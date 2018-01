Théories du complot, conspirationnisme, fanatisme, révisionnisme, une chaîne sans fin ?

@Matlemat

J’y venais justement (et nonjour à Moderatus au passage)

" On ne doit pas mettre tout et n’importe quoi dans le même panier, la terre plate avec les premiers pas sur la lune, on a le droit de se poser des questions, en 1968 on savait déjà faire des vidéos en couleur de bonne qualité, pourquoi à la NASA on a fait des images aussi médiocre ?«



Le pentagone ils sonts forts, non pas forts, tres tres tres forts, ils onts une avance incommensurable sur la technologie de l’image



Je suis le FOND votre raisonnement et ne le remets pas en doute, n’étant pas mauvais bougre.



ET donc à cette époque le reste es autres peuples vivaient a l’age de pierre et ne possedaient ni radars, ni suysteme de suivi optique, et encore moins de sattellites espions....



Seuls les USA avaient cette indénaible avance technologique, d’ailleurs le 1ere etre vivant mis en Orbite, ce n’est pas les Russes avec leur chien Laika en 1957 mais une fake news de la Pravda et du kremlin.



Il est écident que les Ricain onts couverts les russes qui leurs ont donné beaucoup d’Uranium pour qu’ils ne disent rien (ou l’inverse)



Vous notez ICI qu’il est possible d’échaffauder tout styles de théories...



Sauf que si vous réfléchissez un peu des maintenant en ayant lu ce qu’il précède...



Vous vous posez forcément la question, enfin LES questions.

Tous les autres n’avaient t’ils pas des systèmes d’espionnage et de suivi.

Evidemment SI



Et vous y croyez vous 5 Mn que tous les autres pays du monde n’avaient pas l’ensemble de leurs systemes optiques et radio pointés sur les zones par lequelles passaient les ricain et la capsule appolo ?



Et le drapeau, il est arrivé comment, par magie la bas ur la lune ?



Les autres pays voyant tous l’escroquerie (ben oui ca laisse une t’1 de signature un lanceur) onts tous dit »allez banco on couvre les ricains, on ne fais pas de vagues, on couvre, surtout les russes à l’époque qui se seraient fait une joie de tout balancer si ils avaient eu le moindre doute..



Sauf si vous croyez que le rideau de fer n’etais qu’illusion...



C’est un vieux bot des states qui vous réponds, la partie orthographe et syntaxe n’est pas parfaitement au point, c’est fait expres pour mettre en doute le lecteur .



Bref....

Et pourquoi d’ailleurs la terre ne serais pas plate ?

C’est une méga manipulation de nos cerveaux pour la percevoir ronde éxécutée un méga ordi quantique secret détenu par la NSA qui gere directement nos glandes pineales via un chapelet de satellites ?

Prouvez moi que ce n’est pas vrai (demande de preuves comme vous le faites vous plus haut),

alors que vous n’avez pas la capacité a réfléchir lucidement etant donné que votre cerveau est piloté par le méga bidule des usa

Vous voyez on peut aller loin dans la négation du réel et du passé, echafauder n’importe quelle théorie fumeuse, c’est à la portée de n’importe qui et n’importe comment en plus .