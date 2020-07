Devant l'augmentation incessante des violences, devant l'inquiétude grandissante des français, de leur incompréhension et de leur colère devant le laxisme général, le pouvoir s'inquiète. Macron et ses ministres parlent d'ensauvagement et de tolérance Zéro. Les mots sont justes, le projet louable car indispensable, mais qu'en sera-t-il dans la réalité, dans les actes ?

Il y a 20 ans on parlait déjà des sauvageons. Rien n'a été fait depuis. Macron veut, « stopper l’ensauvagement d’une certaine partie de la société ». Laquelle et comment ? Pas de réponse !

Ne s'agit-il pas d'un effet d'annonce à portée électoraliste ?

Croit-on encore en haut lieu que les mots guérissent les maux et vont calmer l'inquiétude des 68% de Français ne se sentant pas en sécurité, chiffre record depuis 2016 ? Si la tolérance zéro ne reste qu'un vœu pieux, attention danger, la résilience et la patience ont des limites.

On ne peut non plus parler "d'incivilités" comme notre président pour qualifier des événements graves qui ont marqué cette année 2019 et qui se sont aggravés depuis le début de 2020.

On ne peut non plus se contenter des propositions de Castex ce samedi, qui sont d'une indigence coupable. Une annonce attendue pour la sécurité qui se résume à 60 policiers pour Nice, quelques promesses de rémunération et les exhortations sempiternelles à la sévérité judiciaire. La montagne a encore accouché d'une souris.

On arrive en France à une violence gratuite toutes les 44 secondes, et dans ce bilan il n’y a pas les violences faites sur les pompiers ou les violences groupales.

Ce n'est pas en mettant quelques policiers de plus qu'on résoudra les problèmes. Pour avoir une chance d'aller vers une tolérance zéro, il y a nombre de domaines où le régalien doit intervenir.

-Il faudrait libérer les habitants des quartiers de non droit de la petite minorité de délinquants qui impose sa loi, leur pourrit la vie, et que l'état de droit soit à nouveau présent. Donc il faut saisir les armes parfois de guerre en possession de la pègre et des caïds. Il faut mettre hors d'état de nuire ces mafieux qui tiennent la population sous leur coupe et font régner leurs lois en lieu et place de celles de la république.

-il faudrait nettoyer ces quartiers de tous ces imams extrémistes et des prêcheurs de haine et de séparatisme. Aucune loi religieuse ne doit être prioritaire aux règles et lois de la république.

- il faudrait trouver des places de prison, pour que la justice ne décide pas des peines qu'en fonction des disponibilités. Par voie de conséquence au lieu de libérer des délinquants pour dégager des places car on ne construit pas de prisons, il faut renvoyer dans leur pays une grande partie des 20.000 étrangers qui sont détenus chez nous.

L'exemple récent de l'incendiaire de la cathédrale de Nantes est particulièrement révélateur.

Il était frappé d'une OQT, obligation de quitter le territoire depuis 2019.

pourquoi était-il encore en France ? Quel laxisme du pouvoir !

Ce migrant nous coûte des dizaines de millions d'Euros ?

- Il faudrait rétablir la double peine que monsieur Karcher avait supprimée

-Il faudrait prononcer la déchéance de nationalité pour les binationaux qui commettent des actes très graves comme les actes terroristes et les crimes de sang.

-Il faudrait et c'est une mesure essentielle, faire immédiatement une pause sur l'immigration et être sans faiblesse sur l'immigration clandestine qui se déverse dans certains quartiers difficiles en y augmentant la pauvreté et la délinquance.

Le lien immigration délinquance est indubitable, il suffit de lire le compte rendu des agressions et actes délictueux journaliers.

-il faudrait absolument faire savoir à toutes ces minorités racialistes, décolonialistes, que le temps du non respect gravissime de l'état de droit et de la république, le temps des insultes et des manifestations violentes quoiqu' interdites est révolu. Qu'on ne peut impunément introduire en France les germes d'un affrontement racial.

-Que l'agenouillement du pouvoir en réponse à une victimisation compulsive n'est plus de saison.

-Pour les jeunes primo délinquants, puisque l'on dit que la prison pour ces jeunes serait l'école du crime, une peine de substitution pourrait être envisagée, une période obligatoire dans l'armée et pour certains à la dure école de la légion, leur ferait peut-être retrouver le sens des responsabilités et leur ôterait toute volonté de récidive.

Cela ne se fera pas sans courage, obstination, rigueur, patience, grandes difficultés et quelques durs affrontements aussi, il faut s'y résoudre.

Pendant cette période de reconquête, il faudra rétablir dans chaque parcelle de territoire reconquise l’égalité des chances pour tous car la société civile, l'état, l'école pourront exercer à nouveau leurs devoirs. Il est évident que toutes les mesures qui seront prises ou poursuivies seront beaucoup plus efficaces et payantes dans des quartiers enfin apaisés.

Vous pensez que c'est le projet du pouvoir et de ses nouveaux ministres que l'on vient de nommer ?

J'en doute fortement quand j'entends les propos du premier ministre et regarde les récents déplacements du ministre de la justice hostile à l’emprisonnement et qui se fait applaudir par les délinquants et non par la police.

Pensez vous que ces actions timides et ces misérables mesures vont rassurer la population ?

Pourtant si cet éventail de mesures et d'autres dans cette ligne dure ne sont pas appliquées, la tolérance Zéro invoquée restera lettre morte et parole verbale, et nous irons inéluctablement vers une augmentation des agressions, des violences et des 'incivilités' qui conduiront ce pays à la fracture et peut être au chaos, voire à un séparatisme générateur de guerre civile.