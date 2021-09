Transgression à Marseille : recruter des profs plus « librement » ?

@bernard29

Oauuhhh, des propos de campagne, des promesses comme toujours, des postures, des propositions iniques ... et vous voilà à avaler ce discours lénifiant sur l’action gouvernementale à quelques mois des elections.

Allons, 5 ans !!! Et c’est maintenant qu’il aperçoit des difficultés des quartiers et des grandes villes (*) ? Je l’encourage à aller à Toulouse et dans toutes les grandes villes, des quartiers entiers laissés sous la loi des bandits ou des extrémistes, ...

(*) Et pas seulement des grandes villes, des villes moyennes et petites souffrent de la même manière ...