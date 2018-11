Turquie : Erdogan affirme que les femmes ne peuvent naturellement pas être l’égal des hommes

Turquie, Erdogan, égalité des sexes

Je parcourais pendant le week-end les actualités et je suis tombé, une fois de plus, sur des déclarations, sur l’égalité des sexes, du président turc Recep Tayyip Erdogan. En effet, selon une dépêche de l’AFP (datée du 24 novembre) reprise par plusieurs médias français et étrangers, le président turc a assuré qu’hommes et femmes ne pouvaient pas être traités de la même façon « parce que c’est contre la nature humaine ».

Le président turc donnait ce jour un discours, en marge d’un sommet sur la justice et les femmes, à Istanbul. Devant un parterre très largement féminin, il a expliqué sa position, estimant que les femmes ne pouvaient pas être naturellement égales aux hommes. Il disait précisément : « Notre religion [l’islam] a défini une place pour les femmes : la maternité. »

Erdogan expliquait encore : « Leur caractère, leurs habitudes et leur physique sont différents (...). Vous ne pouvez pas mettre sur un même pied une femme qui allaite son enfant et un homme. (...) Vous ne pouvez pas demander à une femme de faire tous les types de travaux qu’un homme fait, comme c’était le cas dans les régimes communistes (...) ; c’est contraire à leur nature délicate. »

Avant de conclure en lançant des critiques contre les mouvements féministes :« Vous ne pouvez pas expliquer ça [cette « place définie »] aux féministes parce qu’elles n’acceptent pas l’idée-même de la maternité. »

Ce n’est évidemment pas la première fois que le président turc tient de tels propos. En 2012, il avait pris position contre l’avortement. Par ailleurs, il exhorte régulièrement les femmes à faire trois enfants, afin de relancer la natalité turque.

Pas de commentaire !