Le 6 janvier 2020, en Ukraine, le « journaliste » (il faut plutôt dire propagandiste à ce stade), Dmitri Gordon, a accusé le journaliste et présentateur TV russe Vladimir Soloviev, de l’avoir rendu malade après lui avoir jeté une malédiction. Pour ceux qui penseraient que ce genre de nouvelle vient de sites du genre Le Gorafi, il n’en est rien, Dmitri Gordon a présenté ses accusations et ses explications sur la façon dont il s’est « guéri » sur sa propre chaîne YouTube, dans une vidéo qui n’est pas un poisson d’avril.

Si la nouvelle peut sembler triviale en comparaison de bien d’autres (entre autre ce qui se passe dans le Donbass pendant ce temps-là), elle est importante pour comprendre à quel point les élites ukrainiennes (comprenant les autorités et les « journalistes » pro-gouvernement) sont complètement hors-sol, pour ne pas dire bonnes pour l’asile.

Après une altercation avec le journaliste russe Vladimir Soloviev, Dmitri Gordon (« journaliste » pro-Maïdan en Ukraine) serait tombé malade à cause d’une malédiction que Soloviev lui aurait jetée…

Au moment de faire sa vidéo en direct avec ses abonnés sur YouTube, Gordon allait mieux, mais il a tenu a expliqué ce qui s’était passé. D’après ce qu’il raconte dans sa vidéo, Gordon a souffert d’une inflammation de l’œil juste après sa dispute avec Soloviev à la télévision russe.

Pour se débarrasser de cette « malédiction », Gordon a eu recours à une méthode populaire : faire la nique (geste consistant à mettre son pouce entre l’index et le majeur, et qui équivaut en fait à un doigt d’honneur en plus « soft ») face à Soloviev.

Gordon déclare dans sa vidéo en direct que ce geste aurait immédiatement fait presque totalement disparaître son inflammation à l’œil, qui n’était pas le seul signe horrible de cette « malédiction ».

« Presque immédiatement, (l’orgelet – NDLR) a disparu. Il y en a encore un peu. La malédiction de Soloviev était si forte que dès qu’il m’a maudit j’ai eu un orgelet, la bouche noire, un cauchemar », a déclaré Gordon.

Le « journaliste » ukrainien a ensuite précisé qu’il ne déteste pas les Russes, et qu’il n’est pas leur ennemi, mais qu’il est celui des dirigeants russes, dont Poutine, et raconte que la population russe n’a juste pas la force de s’opposer à ce « régime ogre ».

Vu le pourcentage d’approbation de Vladimir Poutine (68 % d’après les derniers sondages Levada) au sein de la population russe, j’ai le regret d’annoncer à Gordon que contrairement à lui une majorité de Russes soutiennent leur Président, et qu’il peut donc remballer ses fantasmes de population russe opprimée par le « régime », et qui serait au diapason avec les idées du « journaliste » ukrainien.

Sachant qu’une bonne part de l’opposition à Vladimir Poutine en Russie n’est pas du tout pour les idées que défend Gordon, mais pour des positions souvent plus radicales et moins diplomates que le Président russe actuel, le discours pseudo-pro-russe de Gordon sonne comme une farce presque aussi comique que son délire de « malédiction » jetée par Soloviev.

Je pense surtout que c’est à force de s’enflammer de manière délirante (comme avec cette histoire farfelue de « malédiction »), que Gordon s’est rendu malade tout seul comme un grand. Le plus inquiétant c’est de voir que la majorité des commentaires sous sa vidéo lui expriment du soutien et ne remettent nullement en cause ce que Gordon y raconte !

Il est inquiétant de constater que la folie des élites en Ukraine semble se propager comme un virus dans le reste de la société, au point que les gens en viennent à croire qu’un journaliste russe ait pu jeter une « malédiction » contre un de ses homologues ukrainiens pour une simple altercation !

Il est vraiment temps que les psychiatres ukrainiens se mettent au travail avant que cette épidémie de folie ne finisse par toucher la majorité de la population en Ukraine, et qu’on voit fleurir les accusations de malédiction (ou Dieu sait quoi d’autre), contre tel ou tel journaliste ou homme politique russe, jusque dans les grands médias…

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider