Un cadeau d'anniversaire à Gérard Depardieu face à la démence collective.

Allez, une petite dose de cynisme :

Opération Depardieu en (même) deux temps

1)Vous commanditez une belle cabale médiatique, ce qui ne pose pas de problème vu que vos sponsors, et donc vous, contrôlez la plupart des médias, et laissez bien monter la sauce acide...

2)Vous vous posez ensuite, à la veille de Noël, en courageux défenseur de la vedette opprimée, ralliant de ce fait la pensée de la plupart des gens encore dotés d’une capacité critique, tout en espérant surfer sur le regain de popularité que cette posture « d’honnête homme » pourrait (hypothétiquement) vous valoir...

Cynique, non ? Mais non, je ne suis pas soupçonneux... Réaliste, tout au plus...