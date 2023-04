Un conseil de mauvais augure

Ils sont parait-il sages, et ce sont eux qui vont statuer sur la légalité du choix gouvernemental en ce qui concerne la « réforme des retraites », et sur la possibilité d'un RIP… mais qui sont-ils vraiment ? ...et sont-ils si indépendants ?

Laurent Fabius, le président du Conseil Constitutionnel, était l’un des trois a être montrés du doigt dans l’affaire du sang contaminé (avec Georgina Dufoix, et Edmond Hervé), et à part Hervé, qui a été condamné mais dispensé de peine, les deux autres ont été relaxés...lien

on peut découvrir le dernier acte de la procédure et la façon dont les derniers jours se sont passés sur ce lien.

Et les autres ?

Ils ont pour nom Michel Pinault, Jacqueline Gouraud, Véronique Malbec, François Seners, Corinne Luquiens, Jacques Mézard, François Pillet, Alain Juppé et bien sur Laurent Fabius.

Michel Pinault, cet ancien cadre de la compagnie Axa pendant 13 ans, géante de l’assurance, a été nommé par Gérard Larcher.

Jacqueline Gouraud, cette proche de François Bayrou avait été nommée ministre de la cohésion des territoires, et cette nomination a fait polémique car elle n’est pas juriste, mais seulement géographe de formation. lien

Rappelons aussi qu’elle a parrainé la candidature de Macron en 2017. Véronique Malbec, nommée par Richard Ferrand, ex premier ministre de Macron, fut la directrice de cabinet d’Eric Dupond-Moretti, et était la procureure générale de Rennes.

Elle a été critiquée par certains car c’est elle qui a classé sans suites en octobre 2017 l’affaire des Mutuelles de Bretagne, dans laquelle Richard Ferrand était mis en cause, et sa nomination a été considérée par certains comme un « renvoi d’ascenseur »...lien

Quant à François Senners il a été nommé lui aussi par Gérard Larcher, dont il était directeur de cabinet.

Corinne Luquiens, diplômée de Sciences Po Paris, elle était secrétaire générale au Palais Bourbon.

Jacques Mezard, pour sa part, revient d’un poste de ministre d’Emmanuel Macron.

François Pillet s’était illustré dans l’affaire Benalla, en déclarant que « les manquements étaient très clairs » dans cette affaire, en tant que membre de cette commission.

Ce qui n’empêche que, malgré sa condamnation, celui-ci, 4 ans après les faits, vient de faire appel...lien

Finissons par Alain Juppé, dont on peut rappeler qu’il a été condamné par la justice pour prise illégale d’intérêts dans le cadre des emplois fictifs de la mairie de Paris.

Il a écopé de 14 mois de prison avec sursis, et à 10 ans d’inéligibilité. lien

C’est la première fois qu’un condamné fait partie des 9 « sages » du Conseil Constitutionnel.

À ce stade, il n’est pas inutile de rappeler l’embrouille qui a saisi ce conseil, au sujet de la loi Molac...à cette occasion, 4 des 61 députés ayant signé la saisine, estimant avoir été abusés, avaient demandé le retrait de leur signature.

Ce qui fait que le recours n’a été présenté que par 57 députés, chiffre inférieur au minimum requis...or malgré tout, le Conseil Constitutionnel a décidé que toute signature même extorquée restait valable, ce qui fait écrire à l’internaute Didier Jegou « la France est officiellement devenue une république bananière ». lien

Finalement, si on regarde de plus près la composition de ce conseil constitutionnel, on s’aperçoit qu’il peu être largement inféodé au pouvoir, soit parce que le président de la république est à l’origine de la nomination de nombreux de ces membres, soit parce qu’ils ont été nommé par des personnalités proches du pouvoir : Ferrand, Bayrou, Larcher...ce qui permet de douter raisonnablement de sa totale indépendance.

Alors bien sûr, et on nous l’a rabâché plus d’une fois, le conseil constitutionnel ne juge que sur la légalité d’un texte, il n’empêche que ses membres sont aussi des « politiques », d’autant qu’ils l’ont pratiqué, et qu’ils sont fatalement influençables, pas seulement au bruit de la rue, et que leur décision, celle de ce 14 avril, quelle qu’elle soit, pourrait comporter une part de subjectivité.

Qu’ils votent la non légalité, totale ou partielle de la loi sur cette réforme, dont 90 % des travailleurs ne veulent pas, ils mettront le pouvoir qui les a nommé dans une position délicate.

Idem s’ils décident, ou pas, l’impossibilité d’un RIP...car au cas ou ce RIP est validé, ils vont booster une contestation qui menaçait de s’éssoufler...

comme dit mon vieil ami africain : « ce qui est plus fort que l’éléphant, c’est la brousse ».

le dessin illustrant l’article est de Péhel

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

