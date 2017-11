Un cynisme généralisé morbide

Que penser des bonnes résolutions du Président Français Macron "Make the planet great again" ?

Où sont les bonnes résolutions du Président français Macron « Make the planet great again » quand dans le même temps il se réjouit de la prochaine mise en service par un des fleurons de l’économie européenne de 430 nouveau airbus moyen courrier A320 qui vont aggraver la pollution et le réchauffement de la planète ?

Si le Président français Macron n’a pas vraiment « réchauffé l’atmosphère » lors de la COP 23 (*), pour sûr que l’Europe va elle réchauffer notre atmosphère avec la mise en service de ces 430 nouveaux airbus vendus !

* - Cop 23 : Macron réchauffe (un peu) l’atmosphère http://www.liberation.fr/planete/2017/11/15/cop-23-macron-rechauffe-un-peu-l-atmosphere-a-bonn_1610369

Cette aggravation de la pollution et du réchauffement climatique par l’Europe, en contradiction avec les leçons données par le Président français Macron au Président américain Trump et l’exhortation faite aux villes et secteurs privés américains à s’impliquer activement contre le réchauffement climatique obligent à s’interroger sur le machiavélisme des intentions qui ont prévalues aux « accords historiques sur le climat » de la COP 21 !

Mais que dire du monde feutré des médias qui, le plus ingénument ou hypocritement du monde, ont relayé le même jour (15 novembre 2017) deux informations qui se télescopaient sans jamais faire le lien entre les deux : d’une part l’annonce de la vente par l’avionneur européen de « 430 nouveaux airbus » (*) qui ne peuvent qu’aggraver la pollution et le réchauffement climatique, et d’autre part la COP 23 où avec la plus parfaite hypocrisie s’est affichée « la volonté affirmée du Président Macron et de la Chancelière Merkel contre le réchauffement climatique » (*)

* - L’avionneur européen Airbus a annoncé, mercredi 15 novembre 2017, une commande géante historique de quatre cent trente appareils A320 http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/11/15/commande-record-pour-les-moyen-courriers-d-airbus_5214982_1656994.html

* - Bonn COP 23 15 novembre 2017 : Le président Macron et la chancelière Merkel affirment leur volonté contre le réchauffement, mais sans engagements nouveaux http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/11/15/01008-20171115ARTFIG00379-cop23-les-promesses-de-macron-et-merkel.php

De tous les secteurs du transport, celui de l’aviation a connu le plus grand taux de croissance des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de NO2 ont pratiquement doublé entre 1990 et 2013 et « on peut s’attendre à ce qu’elles continuent à augmenter dans les années à venir » (Agence européenne de l’environnent (AEE). En se combinant à l'ozone troposphérique, le NO2 produit des nitrates qui sont cause d’une acidification des océans

Chantal COTTET PYROplasticienne et ARTiviste