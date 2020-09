Un sondage explosif : 74% des jeunes musulmans de moins de 25 ans rejettent les lois de la république

Pendant que notre président va au Liban donner des leçons et des conseils de vivre ensemble, notre pays s'enfonce dans la Libanisation que le pouvoir appelle pudiquement séparatisme, et dont il va encore évoquer le danger ces jours-ci.

Le sondage Ifop qui vient de paraître est effrayant, il montre que 74% des jeunes Français musulmans de moins de 25 ans choisissent un islam radical et rigoriste qui prône la priorité des lois religieuses sur les lois de la république. Il montre aussi que cette radicalisation est générationnelle et que les plus de 25 ans sont minoritaires dans cette démarche séparatiste.

La radicalisation islamiste de plus en plus présente dans les institutions françaises, c'est aussi les conclusions d'un rapport du Sénat.

L' attitude de cette jeunesse qui s'ajoute à celle des minorités indigénistes, racialistes, décolonialistes rend le vivre ensemble impossible.

Nous allons à grand pas vers une partition, ou un affrontement communautaire, alors qu'il faudrait au contraire réunir les Français de toutes confessions et toutes origines sur un projet commun, pour faire Peuple.

On est un peuple d'abord parce qu'on a conçu ou accepté des lois qui s'appliquent à tous, quelque soit notre sexe, notre couleur de peau notre origine ou notre religion.

Tous les communautarismes vont à l'encontre de ces principes et de ces règles du vivre ensemble et conduisent à la destruction de la nation.

Il est bien évident que cette jeunesse proclamant sa préférence pour l’application de la charia en France, n’ayons pas peur des mots, et estimant que sa religion est incompatible avec une démocratie qu'elle combat, dans la ligne droite de cette extrémisme politico religieux qui est en lutte avec l'occident, a une démarche autant politique que religieuse.

Ce sondage a une vertu essentielle, celle de montrer à tous ceux qui sont dans le déni perpétuel, que leur aveuglement est coupable, parce qu'il a conduit à la situation actuelle et que s'il perdure nous allons vers le chaos.

Mais ce sondage si il est effarant peut être salutaire, car il pose un diagnostic incontestable sur l'état de notre société. Il montre la progression de cette islamisation par comparaison avec le précédent rapport de l'institut Montaigne et aussi parce que cette islamisation gagne de plus en plus, même dans l'école de la république. C'est à dire que la préparation au repli communautariste se fait déjà dès l'école.

Le livre de Jean-Pierre Obin qui est un universitaire français et ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, vient briser le silence qui règne sur la montée de l’islamisme, sur ses ravages parmi les jeunes et sur les dégâts qu’il provoque dans notre école publique. La laïcité est battue en brèche dans ce qui était le creuset de l'éducation au vivre ensemble.

Alors on va attendre quoi, la prochaine étude qui nous dira que l'islamisme a conquis l'ensemble d'une communauté, et qu'il faut en arriver au séparatisme ou à la partition, c'est à dire à la mort de l'état nation ? Ou agir en conséquence maintenant qu'on a tous les éléments sur l'ampleur du mal, et qu'il est temps d'arrêter la contagion.

Le temps nous est compté, il faut des solutions fortes et immédiates.

Les mesures à prendre sont connues pour essayer de sauver l’essentiel et de ramener ces communautés vers si ce n'est l'amour mais au moins le respect de la France, de ses lois , et de l'état de droit.

Les principales mesures à prendre seraient je crois :

Etablissement immédiat d'un moratoire sur l'immigration légale et clandestine, qui se déverse dans les quartiers difficiles, en augmente lla misère, la violence, et rend par le nombre l'intégration impossible.

Suspension du regroupement familial, fin droit du sol qui impose une nationalité à certains qui n'en veulent peut-être pas.

Tolérance Zéro.

Retour de l'autorité et du respect pour tous ceux qui représentent dans leur fonction l'état français.

Rétablissement pour les mineurs de ce qu'on appelé des maisons de correction ou centres fermés pour tous les mineurs qui sont coupables d'actes délictueux. Pour les jeunes majeurs, remplacer les peines de prison par des périodes dans des corps d'armée à forte discipline, le temps de la peine infligéé. Cela dévoilera des domaines inconnus et peut-être fera naître des vocations.

Éradication de ces territoires en difficulté avec la république de tous ces prêcheurs de haine salafistes et islamistes radicaux qui endoctrinent la jeunesse de ces quartiers, endoctrinement dont nous voyons les résultats mortifères.

Fermeture de toutes les mosquées salafistes où un islam radical est prêché.

Éloignement de tous les étrangers ayant commis des actes délictueux et notamment de ceux qui sont surreprésentés dans nos prison et doivent être rendus à leur pays quitte à revoir la législation.

Fin de la double nationalité, on garde sa nationalité ou l'on devient Français.

Toutes ces mesures réduiraient le nombre de gens en difficulté d'adhésion aux valeurs de notre pays, et permettront enfin d'envisager une véritable intégration et ceci dans l'intérêt de toutes les communautés qui vivent en France.

Il y a bien sûr d'autres mesures et elles sont nombreuses pour retrouver une possibilité de faire nation et de vivre ensemble.

Peut-on compter sur les deux nouveaux rentrants au gouvernement déjà en désaccord affiché et espérer l'aval du président actuel, j'ai un gros doute !