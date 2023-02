Un village Alzheimer dans les Côtes d’Armor

Depuis plus de deux ans et demi fonctionne à Dax (Landes) un « village Alzheimer » inspiré d’une très prometteuse expérience néerlandaise, et cela à la satisfaction des résidents, de leurs familles et de l’encadrement. Basée sur le même concept –permettre une « vie normale » aux personnes atteintes de démence sénile dans un espace dédié et sécurisé –, un autre « village » est en projet dans les Côtes d’Armor ; il sera implanté au cœur de la ville d’Yffiniac...

Dans un article de janvier 2020 intitulé Le premier « village Alzheimer » ouvrira en mars à Dax, j’annonçais l’inauguration d’une structure innovante spécialement étudiée pour prendre en charge, dans des conditions de vie les plus normales possibles, les personnes atteintes de formes de démence liées à cette maladie neuro-dégénérative et aux pathologies de même nature. Cette structure, baptisée Village landais Henri Emmanuelli*, a accueilli ses premiers résidents au mois de juin 2020 avec une ambition affichée : placer ces personnes dans un lieu de vie tout à la fois bienveillant par son cadre adapté et l’implication de l’encadrement, ainsi que stimulant par un accès aisé à des activités physiques et intellectuelles. Et cela fonctionne.

Rappelons que le Village landais est implanté dans un parc de 5 hectares doté d’un potager, d’une mini-ferme et d’allées paysagères propices aux déambulations compulsives, caractéristiques des formes de démence de type Alzheimer. Il comporte 16 « maisons » réparties en 4 quartiers, l’une étant dédiée aux malades âgés de moins de 60 ans. Chacune peut accueillir 7 à 8 résidents dans des conditions de vie proches de ce qu’ils ont connu antérieurement. Pas de mobilier standard dans les parties communes de ces maisons, notamment la salle à manger et le salon, mais des meubles variés, en partie offerts par des associations afin de doter chaque maison d’un caractère propre.

Au cœur de l’ensemble, pensé sur le modèle des bastides du sud-ouest, les « villageois » ne disposent pas seulement de l’incontournable « pôle médical », ils ont également accès à un café-brasserie (doté de jeux de société), une épicerie, un salon de coiffure, ainsi qu’une médiathèque (reliée au réseau départemental) et un auditorium. Autant d’équipements animés par du personnel d’encadrement professionnel, mais également par des bénévoles spécialement formés pour accompagner la démarche médico-pédagogique au cœur de l’existence de cette structure : un lieu où l’on privilégie la qualité de vie et l’approche douce de la maladie par la présence humaine relativement aux solutions médicamenteuses appliquées dans les EHPAD ordinaires, trop souvent inadaptés à ces types de prise en charge.

À Dax, le taux d’encadrement (en équivalent temps-plein) est de 1 professionnel** par résident contre une moyenne de 0,60 dans les EHPAD traditionnels. Le coût de la prise en charge des résidents était en 2022 de 1900 euros par mois, identique à celui des EHPAD du département des Landes. À noter la présence sur place d’un « Centre de ressources », animé par l’Université de Bordeaux et l’Inserm ; ce centre est ouvert aux chercheurs et aux étudiants intéressés par l’expérimentation conduite sur place qui vise à diffuser les meilleures pratiques en matière de prise en charge des personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives.

Le 7 octobre 2022, une délégation du Conseil départemental des Côtes d’Armor conduite son président, Christian Coail, a visité le Village landais dans l’optique d’implanter une structure dédiée aux malades Alzheimer dans le département breton, ce qui en ferait la 2e du territoire national. Depuis, la décision a été actée par l’assemblée costarmoricaine, et le site a été choisi parmi 4 communes candidates : ce sera Yffiinac, une localité située en bordure de la baie de Saint-Brieuc.

L’établissement devrait être implanté au cœur du bourg, à deux pas de la mairie et de la future « maison médicale » qui sera opérationnelle fin 2023. Plus petit que son homologue landais, il n’accueillera – par redéploiement de malades Alzheimer venus d’autres EHPAD – que 80 résidents au lieu des 120 de Dax. Autre différence : le Village landais est géré conjointement par le département et l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine ; la structure costarmoricaine le sera par une association gestionnaire en collaboration avec l’ARS de Bretagne. L’ouverture est prévue en 2027. Une nouvelle expérience à suivre.

* Henri Emmanuelli, ancien président du conseil départemental des Landes, très impressionné par le village Alzheimer néerlandais d’Hogeweyk, a été personnellement à l’initiative de ce projet avant son décès en 2017.

** Travaillent ou interviennent au Village Landais, outre les personnels de service et administratifs, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants spécialisés en gérontologie, des psychologues, des ergothérapeutes, psychomotriciens et des animateurs pluridisciplinaires.