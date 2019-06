Une conférence de Jean Bricmont annulée par une université française à la suite de pressions d’associations

Je souhaite réagir sur l’actualité visant Jean Bricmont, professeur de physique à l’université belge de Louvain-La-Neuve (UCL) et membre de l’académie royale de Belgique. Un séminaire sur la physique quantique vient en effet d’être annulé après la protestation d’associations dénonçant la venue de l’intellectuel et ses positions politiques supposées.

C’est donc comme simple citoyen que je décide de prendre ma plume pour exprimer mes quelques interrogations et pensées.

Tout d'abord, concernant Jean Bricmont, il suffit de se donner la peine de lire ses ouvrages ou d’étudier son parcours (notamment La république des censeurs, L'Herne, 2014) pour se faire sa propre idée des opinions de cet homme, ce que j’encourage vivement.

Je vous invite également à lire l’article en lien ci-dessus. Vous pourrez y découvrir les pressions d’associations sur l’université de Nice et la réaction scandalisée de David Nakache, le président de l’association Tous citoyens, craignant de faire découvrir, aux élèves de l’université de Nice, un homme (Jean Bricmont) aux idées dangereuses, je cite : « un complotiste, défenseur de Dieudonné et de plusieurs négationnistes au nom de la liberté d’expression ».

C’est alors que je m’indigne, quelle piètre image des élèves se fait cette personne (David Nakache) ! Des élèves apparemment incapables d’analyse, à qui il faudrait retirer toutes possibilités de découverte des diverses formes d’opinion. Des élèves dans l'impossibilité d’apporter leur propre capacité à objecter et à démonter les idées d’un « adversaire ». Craignant je cite : « la confusion dans l’esprit des étudiants ». Mais ces étudiants ne sont-ils pas justement des individus en phase avancée d’apprentissage (à l’université sur des sujets de physique quantique) et pleinement capable de se défendre intellectuellement parlant ?

Enfin, c’est le plus important : sont-ils vraiment incapables de distinction entre le savoir scientifique d’un homme, objet de sa venue à l’université, et ses convictions politiques ou idéologiques ?

Il me semble que ces mêmes étudiants devraient se soulever et être horrifiés à cette seule idée de perdre leurs droits au savoir sur ce défaut apparent de confiance en leurs aptitudes à analyser et à penser librement.

Je m’interroge également sur la décision de l’université de Nice qui a annulé cette conférence sur la physique quantique. Et pour cela, je vais oser une interrogation : dans un pays dit « totalitaire », hormis la violence, quelle aurait été la différence de traitement et de décision de cet établissement universitaire ? Je ne pense pas que la répression de la pensée ou de la libre expression soit l’apanage de l’état répressif. L’université a un devoir devant l’accès au savoir, sans avoir à craindre pour son intégrité. Si cette intégrité est menacée, notamment par des tweets, il me semble d’une extrême importance de défendre ce droit au savoir.

Que doit-on craindre d'idées dites « dangereuses » ou « subversives » ? Ne devrait-on pas justement apprendre ou permettre à ces étudiants de les comprendre, les analyser, se forger leurs propres opinions, pour mieux combattre ces idées et pour mieux embrasser celles qui leur paraissent justes ?

Je m’interroge enfin, de manière plus générale, sur cette peur panique visant à fermer les portes des universités au savoir d’hommes et de femmes qui osent exprimer leurs pensées et leurs idées aussi non conformistes soient-elles. Quelles explications ou motivations y voir si ce n’est la recherche d’une pensée unique, vidée de toutes contrariétés ?

Sources :

RT France : https://francais.rt.com/france/62617-seminaire-jean-bricmont-sur-physique-quantique-annule

Actualité Juive : http://www.actuj.com/2019-05/regions/7942-nice-annulation-de-la-conference-d-un-negationniste#