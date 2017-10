Une expulsion bien ordinaire !?

Quand on les écoute ce sont tous des saints, leurs enfants sont des génies , ils ne fument et ne revendent pas de cannabis, ne boivent pas ,ne dégradent pas leurs immeuble, ne font jamais de tapage nocturne, sont d’une politesse et d’une courtoisie inimaginable pour un sous chien raciste et xénophobe , jamais de bagarres jamais, un mot plus haut que l’autre bref le paradis , j’ai vécu 32 ans en citée de non droit et j’en connais un rayon sur la question .....

C’est sur qu’il y a quelques désemparés mais cela reste rare .....