Une France qui se radicalise ? 55% des Français favorables à la peine de mort 82% favorables à l’élection d’un homme fort

Voyons le premier volet de ce sondage, 55% des français favorables à la peine de mort.

Un sondage révélateur d’un profond malaise et d’une aspiration manifeste des Français qui nécessite d’être analysé !

Contrairement à ce que certains politiques et journalistes prétendent pour essayer de faire cadrer les réalités avec leur idéologie, si les pays abolitionnistes sont majoritaires en nombre, ils rassemblent moins de la moitié de la population du globe. La Chine, l'Inde, les USA et des états musulmans ont conservé la peine capitale.

Le dernier homme guillotiné en France est Hamida jandoubi, guillotiné le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes de Marseille, qui est la dernière personne à avoir subi la peine de mort en France.

Mais la réponse à ce sondage correspond-elle à la réelle volonté des Français ?

Si l'unique solution au laxisme judiciaire réside en la peine de mort, alors les français choisissent la peine de mort.

Quand les Français voient un violeur multirécidiviste, 11 récidives à son actif, condamné à 18 ans de prison et relâché au bout de onze ans, récidiver de nouveau et tuer une adolescente dans des conditions atroces...

Quand les Français voient des barbares djihadistes relâchés après quelques années de prison alors que ce sont de véritables bombes humaines, ils ressentent légitimement peur et colère.

Mais si en lieu et place de la peine de mort, on leur propose une justice exemplaire, des peines conséquentes complètement exécutées et la perpétuité effective pour des crimes d'une barbarie extrême, comme les viols et les meurtres d'enfants, alors vous verrez, ils seront beaucoup moins nombreux à demander le retour de la peine de mort.

Question mal posée, réponse fausse automatique. A noter toutefois un phénomène nouveau qui montre l'ampleur du laxisme judiciaire ressenti par tous les Français, le PC et la FI abolitionnistes depuis toujours qui voient une envolée inédite de partisans de la peine de mort, +31 points en un an, pour passer à 39%.

Passons au deuxième volet qui est très significatif.

82% des français sont favorables à l'élection d'un homme fort.

C'est l’unanimité quel que soit le parti, la classe sociale ou l'âge.

Le constat est cruel pour les dirigeants qui se sont succédés depuis une quarantaine d'années. Ils n'ont jamais fait vraiment la politique pour laquelle ils ont été élus , mais surtout ils ont été faibles, laxistes et n'ont pas traité les problèmes cruciaux pour les Français, à savoir, sécurité, immigration, territoires de non droit, islamisation. En échange on leur a imposé mondialisation, perte identitaire et oubli de la nation qu'ils ont reçus comme des palliatifs.

Les Français sont arrivés à un point où il ne supportent plus cette société communautarisée et ensauvagée et ils vont présenter la facture de ces décennies de déclin au président actuel.

Les gouttes ont fait déborder le vase, phénomène connu . Alors veulent-ils un dictateur, sûrement pas, un président à la Trump qui malgré ses défauts tient ses promesses, peut-être, mais ils sont lassés des demi mesures, des paroles non suivies d'actes, des en même temps qui ne résolvent rien.

Personnellement j'aurais opté pour un peuple fort et non pour un homme fort

c'est à dire pour le retour à une véritable démocratie.

Primo, changer le système électif, mettre une dose importante de proportionnelle pour que l'éventail des forces populaires soit représenté, sans menace sur la stabilité.

Secundo faire que régulièrement sur des sujets vitaux, le peuple soit consulté.

N'élire un président que si il s'engage sur ces points essentiels et leur mise en place immédiate dès son élection.

Hélas, la récente désignation du Garde des Sceaux et l’absence d’un véritable leadership crédible d’une opposition qui porterait un tel projet, ne laissent rien augurer de très favorable pour un peuple qui n’en peut mais !