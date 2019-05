Une nouvelle bataille gagnée contre la privatisation d’ADP

Après une mobilisation publique qui a attiré des dizaines de milliers de signatures, les parlementaires se sont emparés du sujet en utilisant pour la première fois la procédure de référendum d’initiative partagée. Cette semaine, le Conseil Constitutionnel a donné son feu vert pour la prochaine étape, à savoir la procédure qui doit permettre de rassembler plus de 4,7 millions de signatures.

Vers une nouvelle défaite du gouvernement

L’évolution du débat laisse augurer d’une défaite pour la majorité. Déjà, la mobilisation d’autant de députés, et l’arrêt de la procédure représentent un sacré revers pour LREM, ce qui a poussé le Premier ministre à dire que « cela pose un vrai et grave problème démocratique » , révélant de la sorte la faiblesse de la majorité. Mais où peut-il y avoir le moindre problème démocratique sachant que les députés ont suivi une procédure constitutionnelle, qui a été validée par le Conseil ? Ce faisant, il montre à nouveau les tendances bien peu démocratiques de cette majorité, qui refuse d’être remise en question et qui prend les élections de 2017 pour un blanc seing, qui ne supposerait aucun contre-pouvoir.

Bien sûr, Macron espère probablement que le cap des 4,7 millions de signataires sera impossible à atteindre. Mais cela est assez hasardeux, car les plus de 70% de Français qui n’apprécient pas le président pourrait prendre ce sujet pour manifester leur opposition, d’autant plus que cette idée illustre si clairement l’agenda idéologique du macronisme . Et nul doute que toute l’opposition va se mobiliser pour rassembler les plus de 4,7 millions de signatures nécessaires pour un référendum. Mieux, la crise des Gilets Jaunes et les brèves velléités de référendum du président créent un terrain fertile pour assurer une forte mobilisation et parvenir à réunir un tel nombre de signatures, à mon avis.