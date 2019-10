Une pétition obtient 11 000 signatures afin que Jerry H., un homosexuel nigérian, ne soit pas expulsé

Le 25 septembre dernier, le tribunal administratif de Pau rejetait le recours de Jerry H., quadragénaire homosexuel nigérian sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ordonnée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en expliquant que sa décision était motivée par le fait qu’il n’a pas prouvé qu’il avait été "molesté dans son pays d’origine". La justice reproche à Jerry de ne pas être en mesure de prouver qu’il est homosexuel.

Au Nigeria, dans les Etats majoritairement chrétiens, l’homosexualité est punie d’une peine de prison qui peut aller jusqu’à 14 années de prison ferme.

Dans les 12 États musulmans du nord du pays où la charia – la loi islamique – est appliquée, l’homosexualité est punie de peine de mort par lapidation. À la suite de cette décision judiciaire, l’avocate de Jerry H. a fait appel de cette décision. L’appel n’est pas suspensif. Le quadragénaire peut donc être renvoyé dans son pays d’origine à tout moment. Une véritable épée de Damoclès…

Le 2 octobre dernier, Jerry H. était arrêté par la police et conduit au centre de rétention de Bordeaux.

Il a été libéré quelques jours plus tard par un juge des libertés et de la détention, suite à la requête de son avocate car son état de santé n’est pas compatible avec la détention. Jerry H. est, malgré tout, peut toujours être expulsé à tout moment. L’OQTF dont il fait l’objet n’est pas levée.

Jerry H. est arrivé en France il y a trois ans. Il a vu son petit-ami se faire lyncher et assassiner devant lui, lorsqu’il vivait au Nigeria. Il a été sévèrement battu et a été hospitalisé plusieurs jours.

C’est cet évènement tragique qui l’a poussé à quitter son pays natal, où les homosexuels font l’objet d’une véritable "chasse aux sorcières" comme le souligne l’ONG Amnesty International.

Les associations LGBT "Les Bascos" et "Arcolan Pau" soutiennent Jerry H. depuis qu’il vit en France. Ce sont elles qui lui ont permis d’entamer une procédure visant à régulariser sa situation en France. À la suite de la décision du tribunal administratif de Pau, elles ont organisé plusieurs manifestations de soutien au migrant homosexuel.

Elles ont également mis en ligne une pétition demandant au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dont Jerry H. fait l’objet et de réexaminer son droit au séjour à titre humanitaire. En quelques semaines, la pétition a recueilli plus de 11 000 signatures.

Pierre Villelongue@PVillelongue

URGENT : à Pau, le préfet veut expulser Jerry, homosexuel Nigérian. PROTÉGEONS JERRY :



Je signe la pétition



Au Nigéria, l’homosexualité est non seulement pénalement répréhensible et où les lynchages sont fréquents.



RT@LesBascos https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/contre-expulsion-jerry-lettre-prefet-pyrenees/73490?source=twitter … via @mesopinions_com

Droits de l'homme - Signez la pétition : Contre l’expulsion de Jerry, lettre à M. le Préfet des Pyrénées Atlantiques

mesopinions.com

82

08:09 - 26 sept. 2019

Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité