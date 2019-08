Une rentrée scolaire à haut risque...

J’ai lu ’Le Monde’ pendant quasiment 60 ans chaque jour (j’ai arrêté après le referendum européen), et je n’ai pas le souvenir d’une proposition de réforme qui soit acceptée, ni d’une rentrée sans grève ni angoisse des enseignants ...

L’éducation nationale ne s’est jamais adaptée à l’enseignement de masse, considère toujours que l’enseignement professionnel est une poubelle, trouve normal que les enseignants les plus expérimentés soient affectés dans les collèges et lycées bourgeois des centres ville, mais que les débutants, essentiellement de très jeunes femmes, soient affectés dans les banlieues où, pour des raisons culturelles, on conteste l’autorité des femmes ... Et les enseignants, qui n’ont jamais de leur vie franchi les murs d’une école, ne connaissent rigoureusement rien au monde professionnel (au point qu’obtenir un rdv quand on travaille est très difficile).

Toute réforme étant contestée, elle appelle une autre réforme puisque tout le monde sait que ça va mal ! D’où ces réformes qui se succèdent.

Ce qui est en court semble de bon sens, et rassurez vous Rosemar : les parents vont reconstituer les filières actuelles, plus une option ’exotique’ pour être affecté dans un ’bon’ établissement.

Et tout le monde ou presque continuera d’avoir son Bac Luc Ferry, ancien ministre de l’éducation, avait déclaré que pour ne pas avoir son Bac il faut en faire la demande par écrit. Pourquoi ? parce que si on donnait le Bac uniquement à ceux qui ont le niveau, il y aurait à peu près 50 % des élèves qui redoubleraient, ce qui entrainerait de problèmes de locaux et d’effectifs ! D’où un vaste dégagement dans les Facs, dont 50 % des étudiants abandonnent sans diplôme en un ou deux ans !!!

On sait qu’il y a une baisse du niveau général, mais c’est toujours parce que l’on manque de moyens ! Pas seulement, il y a aussi un problème d’incompétence des enseignants, qui n’ont de compte à rendre à personne (les inspections sont bidon).

Mais je reconnais que les enseignants dans les collèges difficiles ont été abandonnés par les rectorats, pour ’na pas faire de vague’.



Et comme d’habitude, on ne tient pas compte de ce qui marche à l’étranger. Les enseignants s’estiment propriétaires de leur classe. Rien de l’extérieur ne doit entrer.