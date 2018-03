Une végane en garde à vue pour s’être réjouie du meurtre du boucher du Super U de Trèbes

Il est bien fini le temps où l'on pouvait dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sans risquer la moindre conséquence. Une militante végane vient de l’apprendre à ses dépens. En défenseur de la cause animale, cette internaute s’est ouvertement réjouie de la mort de Christian Medves, le boucher du Super U de Trèbes, où une prise d’otages a eu lieu le 23 mars dernier.

Une plainte a été déposée mardi 27 mars pour "apologie de crime ou délit" par la Confédération française de la boucherie et une enquête pour "apologie du terrorisme" ouverte à l'encontre de Myriam Jouglet, se présentant sur les réseaux sociaux comme militante de la cause animale et productrice de fromages végans avec son mari Serge.

Sur Facebook, la végane n'a montré aucune compassion pour l'une des victimes de l'attentat qui vient d'endeuiller la France :