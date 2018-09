Violences conjugales : Le premier coup est déjà le coup de trop

A la mémoire de Tatiane Sprintzer

Ce problème de société concerne absolument tout le monde : hommes et femmes confondus.

Les chiffres sont effarants et effrayants, selon les estimations des Nations unis, 35% des femmes dans le monde ont subi des violences physiques et/ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d'une autre personne au cours de son existence.

Dans la nuit du 22 juillet, vers 2h40 du matin, Tatiane Sprintzer, jeune avocate brésilienne de 29 ans est morte sous les coups acharnés de son mari Luís Felipe Manvailer, professeur de biologie après une longue course poursuite pour sauver sa vie.

Au-delà de l'émotion immédiate que suscite ces actes ignobles, dans une société ou une actualité relègue une autre aux oubliettes. Nous avons le droit et surtout le devoir de faire bouger les lignes face à cette violence quotidienne et insidieuse vécues par des femmes de tout milieu social, de toute race, de toute religion etc. Il appartient à chacun d’y contribuer.

Cette lutte passe par l’éducation des hommes, il est nécessaire de faire passer le message dans nos cercles familiaux, professionnels, amicaux, etc. Les conflits ne se résout pas par les coups portés à une personne plus faible que soi au niveau physique. Il est important de les faire entendre raison que ces concepts de masculinité, de virilité qui leur font croire qu’ils sont supérieurs aux femmes et que la seule manière de se faire comprendre est de leur donner des coups jusqu’à atteindre parfois l'irréparable doivent être abolis. Il nous appartient d’inculquer des valeurs de tolérance, de tempérance à nos hommes dès l’enfance, leur apprendre que le respect de l’être aimé se mérite, aussi d’accepter le choix de séparation de l’autre même si cela peut être douloureux, cela ne doit jamais passer par des coups portés.

Il faut aussi en finir avec le silence coupable de l’entourage, l’on ne doit pas se mêler de ce qui nous considérons n’être pas de notre ressort et pendant ce temps une femme souffre, elle a juste besoin qu’une personne lui tende la main, la guide face à l'incertitude du lendemain : la peur de se retrouver seule, le regard et le questionnement de la société sur le célibat des femmes , la dépendance économique à l’égard du mâle tout puissant ou l’inquiétude pour les enfants de grandir sans figure paternelle, etc.

Nous te disons adieu Tatiane également à toutes ces anonymes dont nous ne connaissons ni l’histoire, ni les souffrances endurées.Nous mènerons le combat afin de mettre un terme à ces actes abjects et ignobles, nous mettrons fin à ces décomptes macabres.

Nous vous aimons, Reposez en paix