Vivant dans le pays des morts

Le 20 ème siècle a marqué la fin d'un millénaire qui a vu le monde colonisé par et organisée sous la civilisation occidentale, qui a vu la révolution industrielle et la surpopulation restructurer l'humanité et la surface de la planète elle-même. Ce siècle avait commencé avec cinquante ans alternant boucherie, famine et nationalisme enragé tels que la race humaine ne l'avait jamais vu auparavant. Il fut conclu avec un silence inquiétant, car avec la fin de la « guerre froide », l'idée même d'une alternative à nos conditions de vie modernes et sociale fut de plus en plus difficile a concevoir et dans le même temps, nous devenions de plus en plus organisé et arrangé par les systèmes technologiques que nous mettions en place avec les intentions censées rendre nos vies plus libres et significatives.

Avec ce 20e siècle terminé et les rétrospectives sentimentales de mises, ce que nous devons vraiment faire n'est pas de regarder en arrière avec nostalgie, mais regarder vers l'avenir avec espoir. Maintenant plus que jamais et après un début fracassant du nouveau millénaire, il y a une impression de déjà-vu, il serait donc de bons tons d'examiner si dans nos vies modernes, nous avons appris à vivre au cours des 1000, 100, 10 dernières années en ce qui concerne la définition de tous nos besoins et désirs en tant qu'êtres humains, et se préparer pour un nouveau futur et à un nouveau chapitre. Nous devons utiliser les leçons que nous avons tirées du passé pour planifier une nouvelle ère dans la vie humaine. Mais en avons-nous tiré des leçons ?

N'attendez pas de permission, pour une lointaine « révolution mondiale », pour plus tard " quand vous aurez plus de temps. " Exiger la joie, le danger, la passion dans votre vie aujourd'hui !

La pauvreté contre laquelle l'homme a lutté tout au long de l'histoire n'est pas seulement la pauvreté des biens matériels ; l'ennui et la désorientation subie par les membres des classes moyennes et supérieures dans les pays industrialisés riches d'aujourd'hui ont révélé une pauvreté existentielle.

Les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne peuvent pas être attribués à la seule lutte des classes. Ce n'est pas simplement une question de classe dirigeante au détriment du peuple, car nous avons vu que les gains de ceux qui ont le capital ne fait pas leur vie plus épanouissante. Ce n'est pas grave si une personne est enterrée vivante dans une prison, dans une école, dans un atelier dans un ghetto, dans une université prestigieuse, dans une copropriété achetée à crédit, ou dans une maison avec une piscine, elle restera enterrée vivante. Tout le monde souffre de statu quo d'aujourd'hui, quoique différemment, mais si un homme meurt de faim avec son salaire minimum, épuisé par ses responsabilités répétitives au bureau, ou envahi par un curieux sentiment de vide qui accompagne l'acquisition de la richesse matérielle, il a aussi tout à gagner dans la lutte pour le changement. Donc, nous devons tous, riches et pauvres, s'unir et tenir compte de cette situation et lutter pour la modifier.

Cela signifie également qu'il n'y a pas mythique « Ils ». D'innombrables mouvements radicaux et critiques de la société se sont appuyés sur ce concept de motiver les gens pour attiser la haine des " mauvais " orchestrateurs de la souffrance humaine, les ennemis qui conspirent contre nous. Mais ce genre de réflexion ne sert qu'à nous diviser les uns contre les autres, et si nous sommes divisés sur des lignes de classe, sur des lignes de couleur, ou selon d'autres catégories, cela nous distrait des questions importantes et entrave notre progression. Nos véritables " ennemis " sont les forces sociales et les modes de travail qui nous définisse et ce sont ces forces que nous devons comprendre et combattre.

Mais ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individu dont le comportement est particulièrement néfaste pour les autres, dans la mesure où ils perpétuent ou amplifient l'état d'urgence actuelle. Même si ces personnes ont de mauvaises intentions, il est encore peu probable qu'elles possèdent une compréhension claire des conditions extrêmement complexes auxquels elles contribuent.

Les personnes qui ne sont pas satisfaites de cette vie, qui sentent la « pauvreté » de l'existence que la civilisation moderne a à offrir, doivent chercher les autres qui éprouvent des symptômes similaires. Ensemble, pour construire et diffuser une analyse de la situation :

Une théorie du pourquoi, les êtres humains agissent et interagissent de la même façon dont ils le font aujourd'hui, et comment cela conduit à nos sensations d'aliénation, de désorientation et d'épuisement.

Cette analyse doit avoir une action efficace d'un certain type nécessaire et immédiate, ou bien, cela n'aboutira à rien.

Et cette lutte suppose, de la part des participants qui se battent, de voir et de sentir le changement au cours de leur propre vie, comme nous allons le voir . . .

Quelle que soit la solution, ou révolution, proposée, elle doit être présent-orientée plutôt que tournée vers l'avenir si l'on veut véritablement voir un quelconque changement. Mais aussi, ne plus réagir, mais agir.

Le passé et le présent sont à la fois plein d'exemples qui indiquent cela. Pour envisager une demande : Christianisme demande à ses disciples de retarder toute satisfaction jusqu'à l'entrée dans l'autre monde, quand ils seront supposés être récompensés pour leur bonne conduite ; ce faisant, il suppose que cette bonne conduite présente doit être régie par des codes et des lois pour être récompensé. Ce genre de pensée reflète un malentendu terrible de la nature du bonheur humain, car le bonheur est à trouver dans l'activité, à des activités qui sont excitantes et satisfaisantes en soi, plutôt que dans l'attente passive des récompenses pour les activités insatisfaisantes et statiques. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup de fervents chrétiens deviennent, des individus malveillants, amers, qui en veulent jalousement à toute activité saine et d'excitation de l'autre - car ils sont persuadés qu'ils ne trouveront le vrai bonheur que dans leur " récompense céleste " dans un comportement qui n'est pas du tout excitant pour eux, et doit donc regarder avec envie ceux qui le font librement alors qu'ils ne peuvent que rêver de le faire dans leurs fantasmes les plus " coupables ". Inversement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont heureux en dépit de leur christianisme, parce qu'ils sont capables de prendre du plaisir dans leur vie et les actions de ce bas monde.

Le Marxisme traditionnel prend l'erreur chrétienne un peu plus loin en demandant à ses adhérents de travailler à une révolution future, ils ne vivront probablement pas assez longtemps pour voir ce qu'il en est, dans la " foi" marxiste, la gratification est retardée au-delà de la portée de l'expérience humaine. Il ne faut pas s'étonner que, aujourd'hui, au-delà d'un peu de romantisme anachronique concernant la « noblesse » du sacrifice de soi, l'offre marxiste sert peu d'incitation aux gens pour se battre sérieusement pour la " révolution communiste. " En revanche, le marché de consommation capitaliste d'aujourd'hui au moins promet gratification rapide sous la forme de biens matériels (et les mythes et les images qui y sont associés) en échange de la main-d'oeuvre généralement insatisfaisante qu'elle exige. Mais, délivre-t-il un vrai plaisir à ses participants ?

Encore une fois, le bonheur est une expérience active, pas une sensation passive. Ainsi, une personne qui cuisine une de ses propres recettes pour ses amis peut trouver beaucoup de plaisir et de sens à cette expérience, tandis que la même personne asservie toute la journée pour faire cuire la nourriture dans un restaurant trouve que les achats qu'il fait avec son chèque de paie, ne peut pas le compenser des jours de sa vie qu'il a dû renoncer. Vous pouvez acheter un domaine de vingt hectares, la dernière voiture-statut, et une garde-robe complète dernière mode, mais le plaisir que ces biens vous offrent ne peut pas être comparé à la joie de passer une journée libre à la poursuite de vos désirs.

En conséquence, si révolution il y a, elle doit être immédiate et quotidienne ; rien d'autre ne fera une révolution. Ceux qui assument, souvent inconsciemment, qu'il est impossible de parvenir à ses propres désirs - et donc , qu'il est inutile de se battre pour soi-même, finissent souvent par se battre pour un idéal ou une cause perdue. Mais il est toujours possible de se battre pour soi-même, ou du moins d'en faire l'expérience, il est donc crucial de la chercher non pas au nom d'une certaine doctrine ou grande cause, mais au nom de nous-mêmes, de sorte à être en mesure de vivre une vie plus significative. De même, nous devons chercher d'abord et avant tout à modifier le contenu de nos propres vies de manière révolutionnaire, plutôt que de diriger notre lutte pour des changements historiques mondiaux que nous ne vivrons pas. De cette façon, nous éviterons les sentiments d'inutilité et d'aliénation qui résulte de croire qu'il est nécessaire de " se sacrifier pour la cause », au lieu de vivre et découvrir les fruits de nos travaux . . . dans ces mêmes travaux.

Pour le dire autrement, une révolution doit être avant tout, celle de vivre et de penser dans la reconnaissance et le rejet des modèles et schémas d'interaction sociale qui nous ont conduits à cette existence d'insatisfaction actuelle, en faveur de modes de pensée et d'interaction qui satisfassent la pensée de soi. Ce doit être une révolution de nos motivations et désirs pour remplacer la motivation des récompenses de comportements qui sont intrinsèquement dénués de vie. cela doit être une révolution dans notre vie quotidienne. Rejetant l'ennui, l'épuisement et le désespoir pour l'excitation, le danger, l'amour, la passion et la compassion et qui mérite d'être défendue ! Et il y a certainement des objectifs à grande échelle, à long terme que nous devons examiner pour nous tous dans les années à venir, mais nous devons nous battre pour des objectifs sans servitude à une doctrine ou autre cause, parce que c'est passionnant et stimulant aujourd'hui de lutter pour des objectifs difficiles et dignes.

Vivant dans le pays des morts. Ils mangent de la nourriture morte avec des fausses dents. Leurs bâtiments ont de fausses façades, leur stations de radio et de télévision diffusent de l’air vicié. Ils tuent le temps entant que spectateurs de fausses images.

Leurs corporations sont coupables de publicité mensongère, et leurs offres d’emploi » ne sont que des opportunités de mauvais traitements meurtriers, un ennui mortel, et la soumission fatale ; ils exigent de vous le respect des échéances, comme pour dresser des tentes dans des camps de la mort. Est-ce que l’impasse justifie les moyens ? Ils habitent les villes mortes et font des faux mouvements, n’allant vraiment nulle part, marchent jour après jour, le même chemin de désespoir. Même leur air est conditionné. Ils vous demandent de donner votre vie pour leur pays, pour leurs religions, leurs économies, vous laissant avec seulement. . . . Leur système est organisé par l’intelligence artificielle et ne fournit que de la réalité virtuelle. Leur culture vous cloue et vous ennui à mort, leur mode de vie est sans vie, leur existence est une impasse permanente. Tout à leur propos pue la mort et le faux. La seule chose qui est insupportable, c’est que rien n’est insupportable. Quand allons-nous demander plus ?

La lutte pour la vie, la vraie vie. Combat petit con, la vie est réel !

Bienvenu dans le pays des vivants déja mort.

Note : Le mot « révolution » peut être amusant ou rebutant pour le lecteur, convaincu qu'il est que la résistance efficace au statu quo est impossible et donc même pas la peine d'être examiné. Lecteur, ignorez votre incrédulité assez longtemps pour au moins envisager ou non si une telle chose pourrait être utile, et alors poussez plus loin, assez longtemps pour reconnaître cette incrédulité pour ce qu'elle est..... désespoir !