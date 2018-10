Voile intégral : quand l’ONU défend ce que l’Algérie interdit…

Parfois, la collision de deux actualités donne le vertige. Il y a un peu plus d’un mois, nous apprenions que l’Algérie interdisait le voile intégral à l’école, pour les élèves et les fonctionnaires. Et quelques semaines plus tard, un comité de l’ONU jugeait que la France violait la liberté de religion en prohibant le port du voile intégral dans l’espace public. Deux épisodes extrêmement révélateurs.

De l’oppression et des droits de la femme

Il n’est pas inintéressant de constater la dissidence d’un juriste tunisien du comité qui juge le voile intégral incompatible avec « l’ordre républicain, laïque et démocratique (de la France dont) l’égalité des hommes et des femmes fait partie des principes les plus fondamentaux ». Soit dit en passant, la décision de l’Algérie ou la dissidence du tunisien Yadh Ben Achour démontre une nouvelle fois que tous les musulmans ne sont pas des islamistes extrémistes, y compris au sud de la Méditeranée, contredisant les argumentaires des identitaires bornés pour qui même une goutte de sang arabe condamne ad vitam aeternam. Une nouvelle raison pour ne pas caricaturer ou généraliser comme certains.