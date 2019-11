Voile ou pas, jupe ou pas, etc. quelles conceptions féministes sont en jeu ? ou la Moralisation contemporaine

Tout le monde a plus ou moins raison en ces matières, parce que tout le monde parle de ses expériences avec ses tripes, et que nous vivons dans une société libérale au civil, c'est-à-dire une société qui laisse théoriquement et juridiquement chacun(e) à ses déterminations personnelles.



Dans ces affaires relationnelles et, "pire", sexuelles, qui nous concernent, chacun(e) est inconsciemment investi charnellement/libidinalement/familialement/corporellement/éducativement/habituellement/socialement. Toutes les conscientisations, a fortiori idéologiques et militantes, volontaristes, du monde, se heurtent ici non pas à un mur, mais une gangue épaisse inextricable. Les mots deviennent, non pas irrationnels, mais du moins peu rationnels, et surtout peu universels, dès lors que d'aucun(e)s chercheraient à prescrire de bonnes attitudes relationnelles-sexuelles (et c'est de la morale, de la praxéologie, il faut bien s'en rendre compte philosophiquement), tout simplement parce que les besoins de chacun(e) varient charnellement/libidinalement/familialement/corporellement/éducativement/habituellement/socialement.

Unetelle qui a eu un père autoritaire et négligent, voudra prendre sa revanche sur lui publiquement ; une autre préférera se chercher des solidarités discrètes et un conjoint avec lequel elle se sentira protégée jusqu'à l'absurde ; une autre encore tombera sur des hommes brutaux dans des compulsions de répétition ; une dernière deviendra hyper-cartésienne elle-même dans la démarche, laissera son père être qui il est, et construira sa vie comme elle l'entend ailleurs, éventuellement en répétant le tempérament de son père dans les milieux où elle s'investira, y compris en tant que mère. Sur ces quatre malheureux exemples qui ne disent encore rien d'infinies nuances personnelles possibles, certaines voudront voir dans leur père l'incarnation du patriarcat, et se feront une image radicale et tyrannique du passé envers leur sexe et leur genre ; d'autres, qui auront vu que d'autres pères existent, ou qui tout simplement auront eu d'autres pères, ne pourront se résoudre à peindre le passé d'une couleur monochrome, d'autant plus si elles prennent la mesure de la distance séparant les élites aristocratiques et patrimoniales, des peuples concubins et paillards régulièrement dépourvus d'enjeux économiques et politiques forts dans leurs gestions matérielles, ce qui soulage grandement la condition féminine en l'enhardissant, même si l'unithéisme accuse plus aisément les femmes que les hommes ; et ainsi de suite en arborescence et en diversité à l'infini des personnes.

Untel, qui est d'un naturel doux, se retrouvera éventuellement confronté et blessé par le discours de certain(e)s féministes, parfois généralisera, d'autres fois non, d'autres fois éludera ; un autre, de même caractère, entrera en relation avec des discours qui lui feront écho, par lesquels il se dira lui-même féministe sans complexe, voire militera aux côtés de militant(e)s lui-même devenu militant ; un autre toujours, bien que doux, bien que pas-heurté par certains discours féministes, jugera rapidement que le féminisme, aujourd'hui, semble une revendication catégorielle peu universaliste, bien qu'il n'ait pas conscience de se tromper quant à l'égalité démocratique en jeu du moins dans son passif militant ; un dernier, à la fois doux et effrayable, se sentira castré dans son désir sexuel, et préférera le porno, ou l'asexualité, voire la compensation masculiniste, peut-être sans même bien se rendre compte que c'était sous le coup de certains discours peut-être même pas hargneux, mais qu'il a ressentis comme tels même de loin, et qui l'inhibèrent tout simplement parce que - pour faire simple - sa mère l'impressionnait beaucoup, voire s'était immiscée irrespectueusement dans sa vie amoureuse, enfant ou adolescent. Aucun de ces hommes n'irait brutaliser une femme, et pourtant l'ambiance sociopolitique est à l'énervement des relations "sexuelles", plus ou moins selon les tempéraments, car répétons-le ils et elles sont nombreux(ses) à faire fi de tous ces charivaris idéologiques.

Finalement, la vérité, la seule, c'est philosophiquement que nous avons affaire à du moralisme, à des moralisations praxéologiques, avec prescriptions attitudinales pour les unes et les autres, surtout pour les autres qui n'y entendent peut-être goutte étant donné que les militant(e)s se renseignent le plus voire se bourrent le chou parfois entre eux, encore que les unes soient aussi enjointes à s'enhardir d'une manière ou d'une autre, avec notoirement des non-militantes qui, plus ou moins inconsciemment, s'inscrivent à des cours de krav maga avant tout, tant mieux pour leur faculté de self-défense et leur condition physique, encore que les taux d'agression soient faibles en moyenne et varient surtout selon les lieux.

Seulement, au final, dans la société civilement libérale, c'est le daw, entre les prescripteurs, les non-prescripteurs, et les imprescriptibles, moralement, où souvent les personnes morales - juste morales, pas militantes - passent inaperçues, parce que sans secousse ni énervement ni scoop publics, militants-médiatiques-idéologiques-politiques. Il n'y a pas de vérité générale, en dehors de l'égalisation technique et démocratique des conditions, libérale au civil. Et tant que ce libéralisme civil régnera, voile ou pas, jupe ou pas, etc. des conceptions féministes seront indécidablement en jeu, avec velléités de moralisation contemporaine, dites islamistes ou républicanistes, et ainsi de suite.

