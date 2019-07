Y a-t-il de l’ognon à l’Académie française ?

L’élitisme intellectuel, c’est quand on se pose des questions alors que cela n’a pas lieu d’être.

On écrit « oignon » et on prononce « ognon », c’est l’usage, précisément, d’écrire et de prononcer ainsi.C’est l’usage, parce qu’on l’a appris ainsi et parce que la majorité des gens, pas trop stupides, font ainsi, et que cela ne fait de mal à personne. Il faut être un universitaire désoeuvré à la recherche d’une thèse ou d’un article (le salaire des universitaires n’augmentent pas s’ils ne publient pas, voici expliqué le secret de la quantité de bullshit universitaire) pour se poser des questions à ce sujet.



Honte aux académichiens qui ne gardent plus la langue, et ne semblent avoir comme raison de vivre 1) que de la défigurer, et 2) de détruire la notion même de règle et le sens du mot « usage ».

A ces deux idées, il faut les voir frétiller et remuer la queue.

Mais vous ne connaissez peut-être pas d’académichien-ne ? Moi si, hélas, j’en connais deux et jusqu’à leur sinistre vie privée, véritable cauchemar.

C’est pourquoi je suis pour la suppression de l’Académie française, institution parfaitement nuisible aujourd’hui. La tartufferie élitiste a assez duré, ainsi que la destruction de la langue française à cause de la trahison de celle qui devait la servir fidèlement.

A qui sait voir, la destruction de la langue « à la truelle » à coup de « raison » et d’« esprit critique » devenu fou (désoeuvré, errant, à l’errance et dans l’erreur) est ici manifeste.