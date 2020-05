Zemmour a raison, la France est bien divisée en trois

Fergus,

« Un peu caricaturale, la comparaison avec les « cocos », non ? »

J’ai bien précisé qu’il disait ceci avec humour ...

Il se trouve que moi je suis moi aussi d’un milieu paysan et que plusieurs membres de ma famille sont aussi exploitants agricoles ... Je sais donc moi aussi un peu de quoi je parle ... Et que contrairement à toi je suis encore sur la ferme qui appartient depuis bien longtemps à ma famille et ai toujours été en contact permanent avec le monde paysan malgré que j’ai exercé un autre taf durant une grande période de ma vie ...



« Et je ne cherche pas à occulter les difficultés du monde agricole, je les relativise »

Fergus oui et c’est peut-être ça qui ne me plait pas et du coup que je te reproche non ?

De dire limite qu’en fait c’est pas bien grave que des gens qui bossent du matin au soir sans week-end, sans jours fériés ni vacances et autres qui ont tout juste 350 euros par mois vu qu’à coté de ça ils ont des poules, des canards des cochons et un jardin ! En résumé ils ont de quoi bouffer !

« Même la question des suicides mériterait d’être abordée avec plus de recul. Certes, nombre de ces suicides sont liés au surendettement, mais il en est également, notamment dans les zones de montagne ou de grandes plaines monotones qui sont liés à la solitude affective, »

Çà làFergus pour moi c’est limite acceptable ... Là aussi tu relativises, tu minimises ?

Tu le connais Fergus le pourcentage de ceux qui se suicident pour causse de solitude affective par rapport à ceux qui se suicident pour cause de surendettement ?

Je vais t’expliquer comment ça fonctionne ... J’ai écrit ceci ↓ il y a déjà plus de dix ans ici sur Agoravox !

« J’en ai mare de voir mes amis qui possèdent des fermes pleurer du matin au soir parce qu’ils n’y arrivent plus, oui j’en ai mare de voir ces personnes souffrir, ces personnes vaillantes qui triment du matin au soir, sans week end, sans jours fériés, qui ne prennent jamais de vacances et qui sont des gens sympathiques qui ne demanderaient qu’à vivre de leur travail et de pouvoir élever leur enfants convenablement ...

J’en ai mare de voir les huissiers débarquer dans les fermes, pour y saisir ce que des gens se sont crevés toute leur vie à gagner, des fermes qui appartenaient à leurs parents et autrefois à leurs grands parents, il y en a ras le bol de cette connerie humaine ...

J’en ai mare que le téléphone sonne et d’entendre la femme d’un amis, d’un voisins qui me dit : « on ne sait pas où est Raymond, il n’est pas rentré souper » des femmes qui n’osent même plus aller dans le corps de ferme pour appeler leurs maris de peur de tomber sur l’horreur, car elles savent que ça fait six mois ou plus qu’ils tournent en rond, qu’ils ne savent plus quoi faire qu’ils ont perdu tout espoir, tout humour, méconnaissable ...



J’en ai mare d’aller décrocher de leur corde ceux qui ont mi fin à leurs jours par désespoir ...

j’en ai mare des bains de sang où je vois des amis adorables pour la dernière fois, quel massacre, des enfants anéanties par la mort de leur père, des femmes qui ne peuvent même plus parler, qui entre leurs larmes hurlent « non non mais pourquoi, pourquoi » ...

J’en ai mare de voir ce monde sans compassion ou le capitalisme et l’économie de marcher règne en maitre et qui considère leurs frères comme du bétail, qui sont près pour quelques poignées de billets à anéantir des familles, des gens intéressants qui avaient autrefois la joie de vivre et vivaient dans l’espérance pour eux et leurs enfants. » ...

Fergus franchement des fois tu déconnes ! Tu sais que beaucoup de paysans vont aussi s’approvisionner au restos du cœur ou au secours catholique ... Apparemment non ... À mois que pour toi ce ne soit là aussi qu’un détail que des mecs qui font jusqu’à douze heures de taf par jour sept jours sur sept soient obligés à en arriver à ça !



Pourtant c’est chez toi dans ta région ↓ qu’il en parlait il y a déjà 10 ans !

« Il a vu arriver aussi des agriculteurs et autres producteurs, comme des viticulteurs. C’est la grande nouveauté soulignée par les responsables : ceux qui sont à la base de la production alimentaire ne peuvent plus se nourrir. »



Allez Fergus ... Mais après ça rien ne t’interdit de continuer à relativiser et minimiser tu fais comme bon te semble !

Voilà !