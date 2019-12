Zemmour, une des nombreuses victimes du terrorisme intellectuel

@Cadoudal

Il a été condamné à une peine lourde parce que c’est un délinquant récidiviste, et que dans la plupart des états US, au bout de 3 condamnations l’addition devient plus lourde. Il n’a donc pas été simplement condamné pour ce fait divers. C’est la règle de la loi des 3 coups (Three strikes law).

https://en.wikipedia.org/wiki/Three-strikes_law

’’Story County Attorney Jessica Reynolds said the hate crime charges were added because Martinez is suspected of criminal mischief against someone’s property because of « what it represents as far as sexual orientation. »

More : Amid online outrage, police guard church where gay pride flag theft ended in 16-year sentence

He faced a maximum of five years in prison for the hate crime and arson charge and a maximum of a year and month for the other two charges, according to Iowa sentencing guidelines. Court records list him as a habitual offender, allowing him to be sentenced to a longer prison term.’’

https://eu.desmoinesregister.com/story/news/crime-and-courts/2019/12/19/lgbtq-flag-burning-iowa-man-sentenced-church-banner-fire/2697139001/



Ça n’a donc rien à voir avec une répression qui s’abattrait particulièrement sur les anti-LGBT.