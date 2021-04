Apollo 11 : Michael Collins, héros un jour, héros toujours

@CYRUS

Salut Cyrus, ça m’embête un peu de devoir mettre ça la, mais il y a un article de Panda en modé (donc bonne nouvelle, il va mieux) je ne l’ai ni approuvé ni refusé (j’ai corrigé les premières fautes avec un mot, mais moi je ne suis personne ici et je ne le connais pas) mais son article ne va jamais passer comme ça (fautes et tournures). J’ai bien compris qu’il avait des problèmes de santé et que ce n’est pas sa faute, et comme tu as mentionné qu’il était un des premiers rédacteurs sur ce site, et qu’il se donne la peine d’écrire et tout, ça fait un peu mal au cœur….