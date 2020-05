Arrivée de la 5G en France : quels impacts dans notre vie ?

Formidable avancée technologique pour les uns, l’arrivée de la 5G en France s’apparente à une catastrophe sanitaire et écologique pour les autres. Le réseau sans fil de cinquième génération relance le débat du fragile équilibre entre progrès et éthique. Son déploiement offrira un débit dix fois plus élevé que la 4G, grâce à l’utilisation de nouvelles fréquences. Au-delà des téléphones, les objets connectés vont se multiplier, proposant toujours plus de fonctionnalités et offrant de multiples opportunités aux secteurs industriels et agricoles. Pourtant, elle soulève des inquiétudes. Les risques d’une exposition aux ondes radioélectriques émises sur les fréquences utilisées par la 5G sont flous. Que va-t-elle apporter à notre quotidien ? Représente-t-elle un danger pour notre santé et notre environnement ? Bon nombre d’études sont menées par des scientifiques et tentent d’apporter des réponses.

Déploiement de la 5G en France, des enjeux économiques

La cinquième génération promet une révolution des réseaux mobiles, mais pas seulement. Si son but premier est d’éviter l’engorgement possible d’une utilisation exponentielle de la 4G, d’autres objectifs sont visés. La société moderne, de plus en plus connectée, tend vers une numérisation globale de ses activités. De l’éducation en e-learning à la médecine à distance, les bénéfices d’un tel type de technologie sont nombreux. La connectivité des objets du quotidien devient l’un des enjeux de cette nouvelle impulsion technologique.

Sur le territoire français, plusieurs villes servent déjà de sites d’expérimentation. En 2025, deux tiers de la population devraient avoir accès à la 5G, ainsi que les réseaux de transports principaux.

Ce développement se fera progressivement, par la multiplication d’antennes-relais. Dans un premier temps, seules celles exploitées par la 4G seront remplacées. Par la suite, de plus petites, proches des émetteurs wifi actuels, pourront être implantées à grande échelle, dans les lieux de forte concentration tels que les centres commerciaux ou les gares.

Les objets connectés se diversifiant, la 5G va s’imposer dans notre quotidien. Les prémices de cette évolution se font déjà sentir. Commander le chauffage ou les volets de sa maison à distance ne relève plus de la science-fiction. Le futur qui se dessine paraît réjouissant, apportant des innovations technologiques pour nous faciliter le quotidien. Cependant, de telles avancées ne se font pas sans risques.

Effets de la 5G sur la santé, des risques étudiés par les scientifiques

Le développement de la 5G inquiète la communauté scientifique mondiale qui mène de nombreuses études. Si depuis plusieurs années, la probabilité d’un risque cancérigène lié à l’émission des ondes de nos Smartphones fait débat, la peur d’effets néfastes amplifiés sur la santé est à l’ordre du jour. C’est donc une mise en garde que formulent les scientifiques. Leurs inquiétudes portent désormais sur les dommages dont pourrait souffrir les systèmes reproducteurs et neurologiques, ainsi que les répercussions cellulaires.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) mène en France une analyse des conséquences d’une exposition aux champs électromagnétiques, émis massivement par la 5G. Son expertise porte, entre autres, sur l’étude des nouvelles fréquences utilisées et les effets biologiques qui en découlent. De son rapport préliminaire d’octobre 2019, il ressort que l’ANSES se confronte à un manque de données conséquent quant aux fréquences visées par la 5G (fréquences 3,5 GHz et hautes fréquences entre 20 et 60 GHz). Par ailleurs, les renseignements relatifs aux effets sanitaires sont quasi inexistants.

Les informations quant aux effets des fréquences d’émission sont aujourd’hui trop pauvres pour permettre de fournir des hypothèses. Les scientifiques redoutent des effets, mais n’ont pas la documentation nécessaire pour fonder leurs craintes. Malgré l’incapacité des savants à nous assurer des conséquences liées à cette avancée, le déploiement massif est lancé.

Conséquences de la 5G sur l’environnement, l’impact écologique

Le déploiement de la 5G entraînera l’obsolescence de nos appareils actuels. Une production massive de nouveaux téléphones compatibles sera donc lancée pour répondre à cette nouvelle demande. La première conséquence sera l’utilisation, à plus grande échelle encore qu’aujourd’hui, de métaux rares, indispensables à la fabrication des batteries de nos appareils connectés. La seconde sera l’augmentation de la consommation d’énergie des opérateurs mobiles, fournisseurs de cette nouvelle technologie.

Cependant, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) semble penser que la 5G pourrait avoir des effets positifs sur l’environnement. Sa vision s’appuie sur l’impact favorable d’un trafic constant, optimisant l’efficacité énergétique et réduisant ses dépenses dans divers secteurs.

Selon plusieurs études, les radiofréquences auraient des effets néfastes sur notre environnement naturel. Elles tendent à démontrer que si ces ondes touchent les cellules humaines, tout organisme vivant, qu’il soit animal ou végétal, en subira également les effets. Sans étude complète et sans données avérées, il est pour l’instant difficile d’en mesurer les conséquences. Nous ne saurons donc que plus tard, si nos denrées alimentaires sont elles aussi susceptibles d’être impactées par les émissions d’ondes.

L’arrivée de la 5G en France est bien réelle. Le futur de la technologie est assuré. On ne peut que déplorer l’absence d’études quant aux risques potentiels liés à son utilisation et regretter que la course à la technologie se fasse aux dépens d’une sécurité sanitaire et environnementale.

