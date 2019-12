Boeing survivra-t-il aux Crashes du 737 MAX ?

@eau-du-robinet

Entre le PDG de Boeing et les ingénieurs 737 Max, il y a un Max d’intermédiaires qui ont fait poupougne... On va pas non plus tout gober ! Renseignez vous et vous verrez qu’on nous a caché beaucoup de choses sur cette boîte du lobby militaro industriel US... Savez vous que le 737 a déjà un paquet de crashes à son actif ? Voir les enquêtes du journal du coin le Seattle Times sur la gouverne de direction et son asservissement non démocratique...Cet avion a de tout temps eu une propension à piquer du nez, moteurs lourds ou pas, en avant ou pas... Historiquement, et les faux naïfs se taisent, les US sont épisodiquement des alliés militaires, de féroces concurrents économiques prenant le dessus sur la première considération en faisant surtout pas nos amis ! http://old.seattletimes.com/news/local/737/part01