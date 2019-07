Cancer : comment ouvrir de nouvelles voies

Malgré des décennies de recherches, le cancer n’a que modestement reculé. La science peine à trouver des traitements pour un cancer sur deux. J’ai écrit quelques articles incitant à explorer des voies alternatives. Ces textes n’ont pas suscité un grand intérêt. Je crois que dans ce domaine, les gens oscillent entre la crainte et la crédulité. Les uns redoutent les charlatans et s’en remettent à la science officielle et une médicine qui souvent, penche vers le mercantilisme et sait mobiliser ses experts pour inciter l’Etat à faire obstacle aux médecines et recherches alternatives. Les autres n’hésitent pas à se tourner vers des thérapeutes usant de méthodes peu efficaces, eux aussi gagnés par le mercantilisme. Bien souvent, c’est en désespoir de cause que les thérapies alternatives sont justifiées et choisies comme une dernière chance.

Quand on ne dispose que d’un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. La médecine utilise la chimiothérapie. Son problème est de tuer les cellules cancéreuses, utilisant le marteau moléculaire comme en d’autre temps les princes du régime usaient du marteau des sorcières contre le mal. La conception du vivant est mécaniste. Il reste les champs en physique et les résultats non conventionnels sur le cancer qui, parce qu’ils n’ont pas d’explication mécaniste, sont rejetés par la science officielle. Pourtant, la physique quantique bien interprétée permet d’explorer des voies.

S’il existe une solution pour soigner le cancer, elle ne peut être trouvée qu’en cherchant et plus précisément, en cherchant avec un autre éclairage, en pratiquant la transversalité car il faut connaître les sciences physiques et les sciences du vivant pour imaginer un effet du champ sur les cellules. Pas n’importe quel champ. Il faut trouver les réglages et développer une théorie de l’interaction entre les champs électriques, magnétiques, électromagnétiques et les cellules, notamment les communications moléculaires pouvant être influencées. Des guérisons ou des effets thérapeutiques non conventionnels ont été recensé depuis des décennies. Ce serait une faute de ne pas saisir ces opportunités comme celle offerte par la controversée machine de Prioré. Robert Courrier livrait sa position sur cette affaire :

« Quand il s'agit d'un problème aussi grave que le cancer et qu'on voit poindre une lueur, on a le devoir de rechercher ce que représente cette lueur, on n'a pas le droit de l'éteindre avant de savoir ce qu'elle vaut. »

Chacun a la possibilité de contribuer aux approches alternatives sur le cancer. Il suffit juste de se relier, de faire circuler l’info. Dans votre entourage, vous connaissez peut-être des scientifiques pouvant sortir de leurs spécialités, des médecins attentifs aux phénomènes que la science n’explique pas, des coupeurs de feu et autres magnétiseurs, des bricoleurs de génie, des virtuoses de la théorie quantique des champs, des HPI, des zèbres. Parfois une discussion peut faire naître des idées, des propositions, surtout si la rencontre est informelle. Toute émergence nouvelle repose sur les communications (Dugué, Temps, émergences et communications, Iste, 2017)

La médecine occidentale semble freiner face aux approches alternatives, systémiques, non conventionnelle. Il manque sans doute un référentiel philosophique, un paradigme comme se plaisent à le dire les penseurs systémiques. Pour ma part, ce paradigme est accessible. J’en ai donné quelques grandes lignes. Quelques principes universels expliquent comment le cancer pourrait être stoppé. En voici trois :

Principe du champ. Les cellules communiquent, la matière communique et le champ est générateur de signaux cohérents pouvant être interprétés par chaque cellule ou même chaque molécule.

Principe de l’énergie, de la monade, des essences et la symétrie quantique CPT. L’énergie circule, elle est aussi information. Il est possible, par effet de résonance, de compléter l’énergie d’un système vivant ou mieux encore, de soustraire les mauvaises énergies, qui sont des mauvaises informations causant entre autres choses le développement intempestif des cellules tumorales.

Principe holographique. Chaque partie d’un système contient une information sur le tout. Cette surdistribution de l’information est en principe capable de maintenir le système dans un état d’harmonie, ordonné, équilibré, fait de concerts et résonances physiques.

Vaincre le cancer est peut-être impossible mais si c’est accessible, ce sera avec la collaboration de tous les acteurs de la science et de la pensée philosophique voire métaphysique. Réunissez-vous, parlez, dialoguez, échangez, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une lumière au bout du tunnel.