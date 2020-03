« Comment l’intelligence artificielle est en train de changer le monde ? »

Notre mode de vie est progressivement impacté par l'introduction de l'Intelligence Artificielle dans notre quotidien. Voyons comment elle est en train de changer le monde...

L’intelligence artificielle (IA), un domaine de recherche en plein essor, est au cœur de toutes les technologies actuelles dans le monde. Ce concept s’est invité dans tous les secteurs d’activité (industriel, médical, commercial…), mais aussi dans le quotidien pour le rendre plus confortable. Ses applications concernent le traitement, l’analyse et le regroupement de très grand nombre de données (big data) qui facilitent les prises de décision et la vie tout simplement. Découvrez ici comment l'IA est en train de changer le monde !

Comment l’Intelligence Artificielle s'est installée ?

Il y a une dizaine d’années en arrière, cette discipline de recherche scientifique n’existait pas dans les méthodes. Google a su sonner l’alarme en introduisant dans son système des résultats de recherche personnalisés, en 2010. Cet évènement fut décisif dans l’implantation de l’IA dans ce monde. Depuis ce temps, l’intelligence artificielle s’est imposée dans plusieurs domaines et elle paraît maintenant indispensable. On se demande parfois quelle sera la place des ouvriers, car de plus en plus de responsabilités sont confiées aux machines.

L’Intelligence Artificielle et les Smartphones

L’intelligence artificielle a permis de passer des petits téléphones avec des applications standards à des smartphones avec des applications intelligentes au fil des dix dernières années. Cette méthode a favorisé l’apparition des fonctionnalités comme la reconnaissance faciale ou encore la reconnaissance vocale qui reposent entièrement sur l’IA.

Cependant, des entreprises comme Apple, Huawei et Google cherchent à intégrer dans les téléphones, l’intelligence artificielle via des applications et des puces conçues à cet effet. Cette évolution permet d’effectuer des tâches avec la reconnaissance vocale, ou encore de faciliter la géolocalisation avec Google Maps.

L’Intelligence Artificielle et les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux aussi apportent satisfaction aux utilisateurs en grande partie grâce à l’intelligence artificielle. L’IA donne la possibilité aux réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Twitter de proposer des contenus dynamiques. Grâce à cette nouvelle méthode, les utilisateurs ont la possibilité de trier les contenus, d'attirer plus de visiteurs ou encore faire de l'e-commerce. Aujourd’hui, plusieurs milliers d'articles neufs ou d’occasion se vendent à travers les réseaux sociaux.

L’Intelligence Artificielle et le monde de la sécurité

L’intelligence artificielle est un moyen qui permet de renforcer la sécurité. C’est pour cette raison que les fabricants d’équipement de sécurité ont tous sauté sur cette occasion.

La technologie de reconnaissance faciale fait partie des plus répandues dans ce domaine. Cette technologie est très utilisée par les agences de sécurité nationales ou internationales, les aéroports, les centres commerciaux, lors des grands évènements ou aussi dans les grandes villes. Elle permet d’identifier un individu à partir d’une vidéo ou d’une image. Pour arriver à ses fins, l’IA fait la comparaison entre leurs caractéristiques faciales et les visages enregistrés dans une base de données.

L’Intelligence Artificielle révolutionne le monde de l’entreprise

L’intelligence artificielle permet d’apporter des solutions dans des domaines en entreprise comme l’organisation des documents et des données. Les Insight Engines offrent un soutien sur mesure aux employés de tous les départements, et sont capables d’optimiser tous types de processus internes. L’IA permet aussi d’automatiser et de personnaliser les services clients, filtrer rapidement des candidats les mieux qualifiés pour un poste grâce à un moteur de recherche intelligent.

Crédit photo : Matan Segev sur pexels.com