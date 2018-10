Comment les réseaux sociaux ont changé nos habitudes ?

Est-ce que quelqu'un se souvient encore d'un monde sans réseaux sociaux ? Notre mode de vie était vraiment différent de ce qu’il est maintenant. Une époque où les téléphones avaient pour fonction principale les appels et les messages. Aujourd’hui la société utilise les réseaux sociaux quotidiennement.

On est toujours connectés.

En 2018, tous les domaines quel que soit le travail ou le divertissement sont impactés par les réseaux sociaux. Des traditionnels Facebook, Twitter, Instagram à Linkedin, les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies ! Toujours connectés, on vit nos vies à travers des écrans. On entretient des relations avec nos amis et familles via Facebook, l’actualité est différemment consultée avec Twitter via plusieurs avis, on poste notre quotidien en photo sur Instagram ou Snapchat, on s’inspire de Pinterest pour s’inspirer et on cherche même du travail via Linkedin !

Partager votre opinion

Chaque individu devient lui-même un média générant du contenu sur les réseaux. Les réseaux sociaux nous permettent d’être des producteurs d’informations individuelles capable de diffuser sans contrainte grâce à internet et les réseaux. Les gens normaux ont maintenant la capacité de faire connaître leur opinion à grande échelle.

Les réseaux sociaux ont donné aux personnes ordinaires la possibilité de s'exprimer de manière à atteindre des millions de personnes. Avant que les réseaux sociaux apparaissent nos opinions et nos points de vue sur un sujet s’arrêtait à nos groupes d'amis ou à nos familles. Mais compte tenu de la facilité avec laquelle les médias sociaux parviennent à toucher d'autres personnes, de plus en plus de personnes utilisent les médias sociaux comme un moyen de s'exprimer et de partager leurs idées.

Cela peut être un excellent outil pour sensibiliser le public à des causes louables ou partager des informations importantes avec votre réseau. De nombreux utilisateurs de médias sociaux se sont retrouvés dans des positions délicates et se sont déjà faites renvoyés pour des publications offensantes ou injurieuses.

Utilisation excessive et dépendance

Mais comme la plupart des choses, les réseaux sociaux connaissent aussi des inconvénients. Ils vont facilement réduire nos concentrations (travail) sur ce que l’on fait en raison de nos dépendances. Le cyber harcèlement est de plus en plus fréquent. Les enfants, les jeunes filles et les femmes peuvent être la proie d'attaques en ligne qui peuvent créer des tensions et des détresses. Les réseaux sociaux ont amené une plus rapide circulation de l’information mais également des fake news. Chaque jour, de folles rumeurs circulent et sont relayées. Tout cela remet souvent en question les utilisations des réseaux sociaux.

Conclusion

Les médias sociaux sont en train de changer et continueront de changer nos habitudes. Ce changement est permanent, avec la dématérialisation des différents services et l’omniprésence des écrans. Cela présente des avantages et des inconvénients, mais comme pour tout le reste, il appartient à l'utilisateur de décider si les médias sociaux peuvent améliorer sa vie ou non, et tout dépend de la façon dont il décide de l'utiliser.