Création de sites web, réparations d’ordinateurs, gare aux arnaqueurs !

Les nouvelles technologies, téléphonie, internet, réseaux sociaux, etc... sont génératrices de nouveaux métiers et l'on voit apparaître un peu partout des "professionnels" qui proposent leurs services. Dans cette espèce de jungle, on trouve, évidemment, de sérieux professionnels, mais aussi beaucoup d'escrocs....

Les nouvelles technologies de communication permettent de communiquer, de s'informer, de se cultiver ou même de créer des services ou des entreprises.

Nombreux sont ceux qui tentent de créer des sites pour développer leur activité professionnelle ou pour simplement s'exprimer au travers d'un blog...

Problème, il va falloir passer par un prestataire en informatique, et c'est là que les difficultés vont apparaître.

Nombreux sont ceux qui y ont laissé des plumes .....(j'en fait partie)

En cela plusieurs raisons, il semblerait que le domaine d'internet et du business qui l'accompagne ne soient pas assez encadré et contrôlé, ce qui laisse une large place aux abus et aux arnaques.

Les tarifs sont libres, les prestataires informatiques ou les réparateurs en tous genres ont tout loisir de présenter des factures farfelues au niveau du tarif horaire ou de leurs offres de prestations à des clients novices dans les nouvelles technologies.

La création de sites web : un parcours du combattant

Créer un blog ou un site web nécessite tout d'abord évidemment une réflexion sur la forme et l'objectif du site web, mais ensuite également il est nécessaire de faire appel à développeur pour la réalisation du site.

Force est de constater que très souvent, les développeurs abusent de leur situation pour faire trainer les délais de livraison des sites web, et en même temps pour se faire grassement payer pour des prestations qui sont difficilement vérifiables (maintenance du site, temps effectivement passé pour les interventions, etc...)

Il est tentant pour beaucoup de clients, par soucis d'économie, de s'adresser à des développeurs qui travaillent en Free-lance ; c'est à dire seul. Il s'agit souvent de jeunes développeurs sortis d'écoles informatiques, qui exercent une activité de salarié en entreprise et à côté leur activité de Free-lance.

Pour éviter les désagrément de retards invraisemblables ou de tarifs excessifs, il faut impérativement que toutes les prestations soient cadrées dans un contrat liant le client au développeur WEB.

Trop de petits malins profitent de ce créneau pour abuser leurs clients, et se faire payer des services inutiles ou de mauvaises qualités. Quand ce n'est pas carrément la non réalisation ou la malfaçon du site qui résultent, de certains développeurs qui ne disposent pas des formations suffisantes.

A titre personnel, j'ai vécu une mauvaise expérience qui a entrainé des pertes financières avec un ingénieur informaticien ; celui-ci a prétendu réaliser le site que je souhaitais, mais il n'a jamais respecté les délais de livraison, et n'a jamais finalisé le site web que j'avais commandé. En l'absence de contrat suffisamment précis sur les dates de livraison etc.. je n'ai pas eu la possibilité de me retourner contre ce pseudo-professionnel.

Après recherche, j'ai appris que ce type d'abus est courant et que de nombreux clients sont victimes de developpeurs sans scrupules.

Fort de cette expérience, je conseille donc aux personnes désirant créer un site web de s'adresser à une agence établie ayant de sérieuses références,de préférence à un free-lance, et de bien cadrer dans un contrat, les prestations demandées, les tarifs, et surtout de faire apparaitre clairement les dates de livraisons et les pénalités envers le prestataire en cas de non respect des délais.

(Pour plus d'information taper sur le moteur de recherche GOOGLE Arnaque création de sites web les exemples ne manquent pas)

Autres problèmatiques : les réparations des ordinateurs et tablettes (ou mobiles)

Une réparation sur un ordinateur nécessite également des compétences qui nous imposent de recourir à des réparateurs.

Ce business est florissant ; mais là aussi, gare aux arnaqueurs...

L'arnaque la plus courante étant pour le réparateur, de facturer des réparations imaginaires, ou pire de dégrader votre appareil pour vous proposer de le remplacer.

Il n'est pas rare qu'un client ayant apporté son ordinateur ou autre appareil pour un problème insignifiant chez un réparateur, se voie restituer son objet déclaré Hors Service par ledit réparateur. Qui par contre s'empressera de proposer une solution payante pour le réparer ou pour le remplacer.

De même que pour l'exemple précédent je relate l'arnaque dont j'ai été victime chez un réparateur ; mon ordinateur portable présentait un problème au niveau de la batterie qui se déchargeait rapidement. Le technicien m'a rendu mon portable inutilisable (écran noir et ordinateur HS) en me disant que l'ordinateur avait laché ! Et le comble a été qu'il m'a proposé de changer la carte mère de l'ordinateur pour un prix de 200 euros !

J'ai pu constater après que ce type d'arnaque était courante chez les réparateurs et qu'elles concernaient un grand nombre de personnes.

Je ne vois pas d'autre solution pour éviter ce genre de problème que de faire constater par écrit signé du technicien l'état de votre appareil lors du dépôt en réparation.

Ces deux évènements vécus par moi-même m'ont conduit à rédiger cet article qui est une sorte de mise en garde à l'attention de tous.

Bien entendu, les professionnels informaticiens ou réparateurs, ne sont pas tous des escrocs, mais il semble tentant pour un certain nombre d'entre eux de se livrer à des abus, d'autant plus qu'il est difficile d'établir leur mauvaise foi en l'absence de contrat suffisamment détaillé.