De Fauci en Wuhan

On a beaucoup débattu sur l’origine du virus, mettant en scène une chauve-souris, un pangolin, ou je ne sais quoi... mais ne vaudrait-il pas se pencher sur l’hypothèse qu’a proposé, entre autres, Luc Montagnier, le fameux prix Nobel ?

Il est convaincu que ce virus n’est pas d’origine naturelle... il aurait été créé par des chercheurs chinois qui auraient voulu faire un vaccin contre le Sida... et le prix Nobel de médecine 2008 affirme qu’il s’agit « d’un travail de professionnels ». lien

Evidemment, d’autres scientifiques se sont bousculés pour tenter de décrédibiliser Montagnier, allant jusqu’à évoquer « un lent naufrage », (lien) stratégie déjà appliquée à tous les scientifiques qui ont contesté la gestion de la crise sanitaire... Le Pr Perronne, le Pr Raoult, la Pr Henrion-Caude, et beaucoup d’autres scientifiques de talent, vivent cette situation.

Allons donc à Wuhan, cette ville où a commencé la pandémie.

C’est dans cette ville qu’en février 2015, le fameux P4 aurait été créé par 2 acteurs : la commission nationale de santé et du planning familial de Chine, et l’Académie Chinoise des Sciences, labo financé par la commission nationale pour la réforme et le développement chinoise, et conçu conjointement par la France et la Chine. lien

Puis en novembre 2017, ce laboratoire aurait été à nouveau « inauguré », avec la coopération de l’institut Pasteur, mais aussi la Fondation Mérieux, et l’académie Chinoise des Sciences, avec un financement à hauteur de 150 000 euros, dont ces institutions sont à l’origine, avec comme mission « recherches innovantes dans le domaine des maladies infectieuses tropicales, ou négligées ». lien

Ajoutons que l’Union Européenne a elle aussi contribué au financement de ce labo, à hauteur de 130 576 €, début novembre 2020, avec un autre financement de 90 000 € prévu jusqu’en 2023. lien

A ce stade de la réflexion, faut-il faire un rapprochement avec la disparition en 2012 (ou la perte, ou le vol) de 2349 tubes contenant des fragments du SRAS ?..

Après 2 mois d’enquête le mystère de la disparition de ces tubes est resté entier...lien

Retournons à Wuhan...

On se souvient que le gouvernement chinois avait exercé une censure féroce contre les lanceurs d’alerte, en particulier contre le Dr Li Wenliang, décédé aujourd’hui, lequel avait été le 1er à évoquer le danger lié au coronavirus, dès le 30 décembre 2019 . lien

Ajoutons pour la bonne bouche que l’OMS aurait été impliquée dans l’affaire, accusée selon un article du « Monde », d’avoir « fait le jeu de Pékin ».

Le 30 décembre 2019, le Dr Gao Fu, directeur du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a découvert, en surfant sur internet, qu’à Wuhan quelques médecins hospitaliers s’inquiètent de l’apparition d’un virus ressemblant au SARS, celui qui en 2003 avait traumatisé l’Asie, et dès le lendemain, il a envoyé sur place une équipe d’experts.

Dans la journée, la Chine informa l’OMS d’un « cluster » de pneumonie atypique à Wuhan. lien

Puis, dès février 2020, la journaliste Zhang Zhan a filmé la mise en quarantaine de Wuhan, et a été condamnée à 4 ans de prison... Elle se trouve aujourd’hui entre la vie et la mort. lien

Pour compléter le tableau, il faut aussi se souvenir du banquet qui s’est tenu le 18 janvier 2020 à Wuhan, banquet réunissant 10 000 personnes, (lien) qui pourrait bien être à l’origine de tout ce qui a suivi...dès le 20 janvier, quid de cette interdiction faites aux Chinois de voyager dans leur pays, mais ne les empêchant pas de visiter le reste du monde...limitant ces vols seulement début juin 2020 ?

Ce n’est d’ailleurs que le 6 novembre 2020 que la Chine fermera enfin ses frontières, alors que le coronavirus avait eu largement le temps de se propager. lien

Côté français, si l’on en croit le « Canard Enchaîné », habituellement bien renseigné, le président Macron aurait été prévenu du début de la pandémie par le relais de l’ambassadeur de France à Pékin, Laurent Bili, dès décembre 2019, mais il n’en a pas tenu compte. lien

Il est évident que celui qui ferait un rapprochement entre tous ces coïncidences, passerait automatiquement pour un dangereux complotiste, mais n’y a-t-il pas lieu de les trouver étrange ?

Vous avez dit coïncidences ?

Disparition (ou vol) en 2012 de 2349 tubes contenant des fragments du SRAS Février 2015 1ère inauguration du P4 laboratoire de Wuhan, conçu conjointement par la Chine et la France. Novembre 2017, l’institut Pasteur, l’institut Mérieux, et l’Union Européenne inaugurent à leur tour ce laboratoire. le Dr Li Wenliang lance l’alerte, dès le 30 décembre 2019, concernant la dangerosité de ce coronavirus. Le 31 décembre 2019 la Chine prévient l’OMS de l’apparition d’un cluster de pneumonie atypique à Wuhan, et elle n’en tient pas compte. 18 janvier 2020 à Wuhan, à l’initiative du maire, un banquet réunit 100 000 personnes. Le 20 janvier 2020, le gouvernement chinois interdit aux chinois de voyager en Chine, mais les autorise à voyager à l’étranger. Le 6 novembre 2020, la Chine ferme enfin ses frontières, interdisant donc aux chinois à voyager dans le monde.

On connait la suite... mais en attendant, Washington juge plausible une évasion du coronavirus du labo P4 de Wuhan, au grand dam de Pékin, qui dénonce une « farce politique ». lien

D’autres hypothèses ont circulé sur le net, supposant des liens entre le laboratoire de Wuhan, Bill Gates, Soros, et des laboratoires pharmaceutiques, hypothèses contestées par l’AFP...lien

Pourtant, il reste un autre mystère...que l’on pourrait appeler « le mystère Fauci ».

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical à la Maison Blanche, s’est trouvé au-devant de la scène depuis que l’association FIA (Freedom of Information Act) a dévoilé le contenu de 3200 mails, démontrant qu’il était en relation avec la fondation Bill Gates, informant celle-ci que le virus provenait du laboratoire de Wuhan.

Il évoquait aussi la manière dont les chercheurs américains, et chinois manipulaient les virus pour mieux comprendre comment ils peuvent s’attacher aux humains.

Fauci répète pourtant régulièrement à qui veut l’entendre, que ce virus n’a pas été manipulé à dessein, qu’il serait donc d’origine naturelle, se basant sur une étude parue dans « Nature médecine », étude réalisée par Kristian Andersen, mais dans un mail, il écrit quasi le contraire : « les caractéristiques inhabituelles du virus ne représentent qu’une infime partie du génome (<0,1%) il faut donc examiner de très près toutes les séquences pour s’apercevoir que certaines caractéristiques semblent potentiellement modifiées ». lien

Il est donc accusé d’avoir trop longtemps écarté la possibilité d’une fuite de laboratoire chinois. lien

Pourtant, ses mails indiquent qu’il a reçu de nombreux témoignages indiquant que le virus avait fui d’un laboratoire de Wuhan, mais les réponses de Fauci ont été censurées. lien

D’ailleurs dans un article joint à l’un de ses mails, il est question de la manière dont des chercheurs américains et chinois manipulent les virus pour mieux comprendre comment ils peuvent s’attacher aux humains. lien

Dans un de ses mails, il évoque une conversation avec Bill Gates au sujet d’un effort mondial de vaccination. lien

En France, la situation se crispe, le président perd ses nerfs et le vernis craque : il veut emmerder durablement les hostiles à la vaccination, (lien) se mettant à dos une bonne partie de l’hémicycle, même à droite. lien

Espérons que la lumière sera faite un jour sur l’origine de cette pandémie, car comme dit mon vieil ami africain : « il suffit d’un gramme de merde pour gâcher un kilo de caviar ».

La photo illustrant l’article vient de latribune.fr

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

