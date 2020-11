En 2003, le Lancet faisait l’éloge de l’hydroxychloroquine

Désormais, nous discuterons de l'utilité potentielle de cet ancien médicament dans le traitement de deux maladies infectieuses représentant une menace sérieuse pour la santé publique à l'ère de la mondialisation, le SIDA et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Ces maladies sont toutes deux causées par des virus à ARN enveloppés et partagent certaines manifestations cliniques susceptibles d'être médiées par des réactions immunitaires de l'hôte.

Nous concluons que l'administration de chloroquine / hydroxychloroquine présente une toxicité limitée et bien évitable et peut donc entraîner un faible rapport bénéfice / risque, au moins lorsqu'elle est utilisée dans des conditions potentiellement mortelles.

La chloroquine / hydroxychloroquie a un profil de toxicité bien étudié. L'utilisation depuis un demi-siècle de ce médicament dans le traitement du paludisme démontre la sécurité de l'administration aiguë de chloroquine aux êtres humains. L'utilisation de chloroquine / hydroxychloroquine dans les maladies rhumatismales et pour la prophylaxie antipaludique a montré une faible incidence d'événements indésirables lors de l'administration chronique de ce médicament pendant des périodes allant jusqu'à quelques années. Dans ces cas, l'effet toxique le plus grave est une rétinopathie maculaire, qui dépend de la dose cumulée plutôt que de la dose quotidienne, et des dommages permanents peuvent être évités grâce à une surveillance visuelle régulière pendant le traitement. 27 , 28 , 29

Les études examinées ici montrent que la chloroquine / hydroxychloroquine a des effets antiviraux in vitro et des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent être intéressants dans les infections virales associées à l'inflammation et / ou à l'activation immunitaire. Avant d'analyser les effets potentiels d'un médicament sur une maladie, des critères de sécurité doivent être respectés pour estimer le rapport bénéfice / risque.

Dans des conditions de test destinées à imiter au mieux les situations cliniques, la chloroquine / hydroxychloroquine est capable d'inhiber le VIH in vitro. Cette capacité a été démontrée soit en surchargeant les cellules avec des concentrations élevées de chloroquine / hydroxychloroquine avant l'infection, 17, 31 de manière à imiter l'accumulation de médicament ayant lieu dans les tissus de patients soumis à un traitement chronique, ou en maintenant les cellules infectées par le VIH sous incubation constante avec des concentrations de chloroquine détectées dans le sang total d'individus traités de manière chronique avec ce médicament.32, 33

L'activité anti-VIH de la chloroquine a été montrée non seulement dans des modèles de lignées cellulaires, mais également dans des lymphocytes et monocytes du sang périphérique31, 33—Ce, des modèles de culture cellulaire dans lesquels l'absorption cellulaire de la chloroquine est plus proche des conditions se produisant in vivo. Dans ces conditions, il a été possible d'obtenir des taux d'inhibition de la réplication virale supérieurs à 90%. Le fait que l'hydroxychloroquine ait une certaine activité antivirale in vivo a été rapporté par deux essais cliniques de phase II.34, 35

Le premier essai était une petite étude pilote randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo sur 40 patients (20 patients par bras), dont 27 étaient sous traitement antirétroviral. L'administration d'hydroxychloroquine pendant 8 semaines a entraîné une réduction moyenne de 0,6 log du nombre de copies plasmatiques de l'ARN du VIH-1 (p = 0,02) ainsi qu'une diminution des concentrations d'interleukine 6, alors que le placebo n'a eu aucun effet sur le VIH. -1 ARN et interleukine 6.34

Le deuxième essai était également un petit essai randomisé en double aveugle, comparant l'efficacité de l'hydroxychloroquine à celle de la zidovudine en monothérapie pendant 16 semaines chez 72 patients, dont 64 naïfs de traitement antirétroviral (35 dans le bras hydroxychloroquine et 37 dans le bras zidovudine bras). L'hydroxychloroquine a de nouveau réduit de manière significative le nombre de copies d'ARN du VIH-1 plasmatique / mL (référence 39 456 [31 000] ; post-traitement 16 434 [11 373] ; réduction logarithmique moyenne 0,4 ; p = 0,02), bien que inférieur à zidovudine (ligne de base 42 709 [33 050] ; post-traitement 11 228 [7459] ; réduction logarithmique moyenne de 0,6 ; p = 0,01). Étant donné que huit des 37 personnes du groupe zidovudine, mais aucune des 35 personnes du groupe hydroxychloroquine, ont montré une augmentation des taux d'ARN du VIH-1 et des taux de virus en culture pendant le traitement,35

Les résultats d'essais cliniques de plus grande envergure seront nécessaires pour une analyse précise de tout écart éventuel entre les effets de la chloroquine in vitro et chez les personnes infectées par le VIH.